Какие документы обязательно нужны для приватизации?

Право на приватизацию квартир государственного жилищного фонда имеют граждане Украины, постоянно проживающих в них по договору найма и еще не использовавших жилые чеки для приватизации такого жилья, пишет адвокат Владислав Дерий.

В 2026 году перечень основных документов остался прежним, и без него дело не рассматривают. Поэтому для приватизации нужно подготовить:

оригинал ордера на жилье как доказательство законного вселения;

технический паспорт на квартиру, который производит БТИ;

справку о составе семьи или выписка из реестра общины;

копии паспортов и идентификационных кодов всех участников приватизации

Именно эти документы проверяют в первую очередь в ЦНАП или органе приватизации. Если хотя бы одного не хватает, заявление не принимают.

Также проверяют, человек ранее не использовал право на безвозмездную приватизацию. Закон "О приватизации" разрешает бесплатно передать государственное жилье в частную собственность только один раз в жизни, отмечается в Законодательстве.

Почему могут отказать даже при подаче документов?

Отказ дают не только из-за отсутствия бумаг, но и через их содержание или статус жилья. Иногда достаточно одного несоответствия, чтобы остановить оформление.

Проблемы возникают, когда ордер потерян и его нет в архивах, или когда жилье не было передано на баланс общины.

Также не приватизируют служебные квартиры. Отдельно проверяют случаи с общежитиями, где право на приватизацию ограничено.

Что делать, если части документов нет?

В таких ситуациях процесс не останавливается, но занимает больше времени. Часть документов можно восстановить, другие приходится подтверждать через архивы или суд.

Обратите внимание! Ордер восстанавливают через архив или по решению суда. Справки собирают по всем предыдущим местам жительства, чтобы подтвердить право на приватизацию. Статус жилья уточняют в местных властях, ведь именно он определяет возможность оформления.

Если орган приватизации отказывает, заявитель получает письменное решение. Это позволяет оспорить отказ в суде и продолжить оформление права собственности.

Можно ли получить компенсацию за разрушенное неприватизированное жилье?

Получить компенсацию за разрушенное неприватизированное жилье сейчас невозможно, ведь выплаты предусмотрены только владельцам недвижимости. Люди, проживавших в государственных или коммунальных квартирах как наниматели, не имеют доступа к таким программам.

Власти предлагают изменить подход и разрешить приватизацию даже после разрушения жилья. В таком случае жители смогут сначала оформить право собственности, внести данные в реестр, а уже потом подать заявку на компенсацию через государственные программы.