В каких случаях военного исключают из квартирной очереди?

Чаще всего причиной становится потеря потребности в жилье. Если военный или его семья улучшили жилищные условия, оснований для пребывания в очереди больше нет, пишет Государственная пограничная служба.

Также основанием становится представление неправильных данных. Во время проверки могут обнаружить ошибки или сознательно искаженную информацию, после чего решение о постановке на учет отменяют.

Отдельно определены ситуации, когда право на жилье теряется полностью:

получение денежной компенсации на жилье хотя бы один раз;

осуждение к лишению свободы на срок более шести месяцев;

увольнение со службы из-за нарушения контракта или служебного несоответствия.

В таких случаях военного исключают из списков без возможности повторного включения в программу. Это означает, что воспользоваться государственной помощью для получения жилья второй раз уже не получится.

В то же время не каждое нарушение имеет одинаковые последствия. Если человек без уважительной причины отказывается от предложенного жилья, его не исключают из списка, но отодвигают в очереди примерно на год.

Кто имеет приоритет в очереди на жилье?

Система распределения жилья работает по принципу очередности. Сначала жилье получают внеочередные категории, далее те, кто имеет первоочередное право, и только после этого движется общая очередь.

К слову, Герои Украины имеют внеочередное право на получение жилья, поэтому находятся на первых позициях в соответствующих списках, сообщает Министерство по делам ветеранов Украины. Кроме этого, для них предусмотрен ряд дополнительных льгот.

Отдельные условия предусмотрены для военных с выслугой более 20 лет. Они могут выбрать между получением квартиры или денежной компенсацией, которую государство выплачивает один раз и закрывает жилищный вопрос.

Дополнительные гарантии имеют военные, которых увольняют по состоянию здоровья, возрасту или из-за сокращения, а также семьи погибших или пропавших без вести. В таких случаях они могут оставить служебное жилье в собственности.

В каких случаях УБД могут претендовать на бесплатное жилье?

Участники боевых действий в 2026 году могут получить жилье от государства или денежную компенсацию, но при определенных условиях. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно стать на квартирный учет и соответствовать требованиям. Заявление подают в орган местного самоуправления или через ЦНАП. Вместе с ним нужно подготовить документы.