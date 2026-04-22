Почему украинцы чаще выбирают квартиры с ремонтом "под ключ"?

Интерес к такому жилью начал активно расти после 2022 года, когда многие украинцы меняли место жительства и искали варианты для быстрого заселения, рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец в комментарии "Минфину".

Наибольший спрос сформировался в западных областях, в частности во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской.

Если в 2023 году доля запросов на квартиры с ремонтом составляла 15 – 20%, то в 2025 году она выросла до 40 – 50%. В 2026 году этот показатель держится примерно на уровне половины всех обращений.

В условиях, когда дорожают строительные материалы, не хватает квалифицированных мастеров, а сметы часто растут уже в процессе работ, все больше людей предпочитают избежать отдельного длительного и затратного ремонта. Фактически речь идет не только об отделке, а о предсказуемости бюджета, контролируемость сроков и меньший бытовой стресс,

– отметила Марианна Бигунец.

Также люди пытаются избежать организационных трудностей. Поиск бригады, контроль ремонта и закупка материалов требуют времени и дополнительных усилий, поэтому готовый вариант воспринимают как более простое решение.

Где больше всего предложений и как это влияет на цены?

Больше всего квартир с ремонтом продают в западных областях, а также в Киеве и Одессе. При этом предложение распределяется неравномерно: около 40% приходится на западные области, примерно 45% – на Киев и область, еще 15% – на Одессу.

Цены отличаются в зависимости от города. В апреле 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет около 1 420 долларов во Львове, 1 310 долларов в Киеве, 1 180 долларов в Одессе и примерно 1 150 – 1 160 долларов в Ужгороде.

Квартиры с ремонтом обычно стоят на 10 – 20% дороже, чем аналогичные без отделки. Часть этой разницы покрывают будущие расходы, которых покупатель избегает.

К слову, по словам эксперта рынка недвижимости Ирины Луханиной в комментарии 24 Каналу, еще недавно ориентиром были 5 – 7 тысяч гривен за квадратный метр, однако сейчас такие цены фактически остались в прошлом.

Самостоятельный ремонт в новостройке стартует от 250 долларов за квадратный метр без материалов и от 500 долларов вместе с материалами. То есть даже простой ремонт без эксклюзивных дизайнов может обойтись в 12 - 20 тысяч гривен за квадратный метр.

