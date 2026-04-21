Почему спрос смещается в сторону новостроек?
По данным опроса НБУ, большинство ипотечных сделок сейчас приходится именно на первичный рынок. Покупатели чаще выбирают новостройки, а банки активнее работают с такими объектами.
Сейчас 386 кредитов на новостройки против 315 сделок на готовое жилье. По объемам это 767 миллионов гривен и 628 миллионов гривен соответственно.
Значительная часть кредитов оформляется еще до ввода домов в эксплуатацию. В частности, 152 займа выдали под залог имущественных прав на будущие квартиры. Это показывает готовность покупателей вкладываться в жилье на этапе строительства.
Государственные программы дополнительно усиливают этот тренд, ведь именно через них стимулируют спрос на новостройки.
Какие ставки предлагают банки?
Условия кредитования различаются в зависимости от типа жилья. Для новостроек средняя ставка составляет около 8,25% годовых, тогда как на вторичном рынке – примерно 9,46%.
Несмотря на войну, банки удерживают ситуацию под контролем. Доля проблемных кредитов остается на уровне около 13% без резких изменений.
К слову, в начале апреля директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова заверила, что Украина в перспективе способна выйти на уровень до миллиона ипотечных кредитов. Но это возможно лишь при условии полноценного рынка, а не точечных государственных программ.
Где берут ипотеку чаще всего?
Больше всего покупатели заключили сделок в Киевской области – она формирует 34% рынка. Столица стала второй в списке, там оформили 145 кредитов на 319 миллионов гривен.
В пятерку самых активных регионов также вошли:
- Львовская область – 46 договоров на 95 миллионов гривен;
- Волынская область – 36 договоров на 59 миллионов гривен;
- Винницкая область – 29 договоров на 54 миллиона гривен.
Основными заемщиками остаются участники государственных программ, в частности военные и правоохранители. А средний возраст клиентов составляет около 35 лет.
В каких регионах чаще всего оформляют "еОселю"?
Распределение ипотечных сделок по программе "еОселя" постепенно выравнивается между различными областями, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Растет активность в Одесской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Волынской областях. В то же время Киев остается среди самых популярных направлений благодаря развитой инфраструктуре и стабильному спросу на жилье – около 49% кредитов выдано именно там.