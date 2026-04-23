Чому можуть відмовити у приватизації житла?

Реєстрація у квартирі не дає автоматичного права оформити її у власність, пише 24 Канал.

Згідно зі законом "Про приватизацію державного житлового фонду", рішення залежить від кількох умов, і порушення хоча б однієї з них зупиняє процес. Найчастіше відмовляють через те, що:

усі зареєстровані мешканці не дали згоди, тому оформлення не проводять;

людина вже використала право на безоплатну приватизацію раніше;

у квартирі зареєстровані діти, і органи опіки не дозволяють оформлення;

житло має службовий статус і його не перевели у звичайний житловий фонд;

будинок визнали аварійним або таким, що підлягає знесенню;

мешканець має лише тимчасову реєстрацію без постійного права проживання.

Люди також отримують відмови через помилки у документах або відсутність частини довідок. У таких випадках ситуацію іноді можна виправити після перевірки або через суд.

Які додаткові обмеження діють для окремих типів житла?

Для гуртожитків діють окремі правила, і вони жорсткіші. Людина повинна не лише мати реєстрацію, а й фактично проживати там тривалий час.

Органи перевіряють, чи мешканець дійсно жив у гуртожитку кілька років. Якщо реєстрація була короткостроковою або пов'язаною з навчанням чи роботою, людині відмовляють у приватизації.

Також має значення статус будівлі. Якщо гуртожиток або інше житло не передали у власність громади, мешканці не можуть оформити його у власність навіть за наявності прописки.

До слова, в Україні змінили правила приватизації державного житла. Через рік після завершення воєнного стану приватизувати житло зможуть лише 4 категорії українців, розповіла Олена Шуляк в інтерв'ю 24 Каналу.

