Наскільки високим може бути паркан з боку вулиці
- Максимальна висота паркану з боку вулиці в Україні – 2,5 метри, а між сусідами – 2 метри.
- Паркан, що перевищує норми, неможливо узаконити.
В Україні заборонено встановлювати паркан будь-якої висоти. Він має відповідати визначеним нормам.
Якої висоти має бути паркан біля дому?
Максимально можлива висота паркану з боку вулиці – 2,5 метри, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
А от між сусідами загородження має бути меншим. Максимальна висота в такому випадку – 2 метри.
Перш ніж встановлювати паркан, потрібно знати про певні нюанси:
- загороджувати можна виключно приватні домоволодіння або присадибні ділянки;
- також перед визначенням висоти та типу паркану, необхідно ознайомитись з правилами, які встановила місцева рада (ці вимоги можуть встановлювати додаткові критерії).
Що робити, якщо паркан вище норм?
Якщо паркан вище ніж вказані норми і він заважає сусідам, потрібно:
- спробувати змінити його конструкцію;
- або ж повністю замінити його.
Узаконити паркан вищий ніж встановлені норми, станом на зараз, неможливо. Проте є установи, де загородження дозволенне більше. Наприклад, з міркувань безпеки, вищий паркан встановлюється:
- біля хімічних підприємств;
- а також – військових об'єктів.
Важлива інформація для власників приватних ділянок
Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, кущі необхідно садити на відстані щонайменше 1 метр від паркану. А от з деревами ситуація складніша. Їх потрібно висаджувати на відстані як мінімум – 4 – 6 метрів від паркану. Також необхідно враховувати об'єм крони.
Якщо гілки ваших дерев виходять на сусідську ділянку, сусід має право їх спиляти. Проте не все так просто. Перш ніж він самостійно здійснить ці зміни, має бути проведена визначена процедура. Зокрема, здійснено неодноразові попередження.