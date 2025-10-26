Наскільки високим може бути паркан з боку вулиці

В Україні заборонено встановлювати паркан будь-якої висоти. Він має відповідати визначеним нормам.

Якої висоти має бути паркан біля дому?

Максимально можлива висота паркану з боку вулиці – 2,5 метри, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

А от між сусідами загородження має бути меншим. Максимальна висота в такому випадку – 2 метри.

Перш ніж встановлювати паркан, потрібно знати про певні нюанси:

загороджувати можна виключно приватні домоволодіння або присадибні ділянки;

також перед визначенням висоти та типу паркану, необхідно ознайомитись з правилами, які встановила місцева рада (ці вимоги можуть встановлювати додаткові критерії).

Що робити, якщо паркан вище норм?

Якщо паркан вище ніж вказані норми і він заважає сусідам, потрібно:

спробувати змінити його конструкцію;

або ж повністю замінити його.

Узаконити паркан вищий ніж встановлені норми, станом на зараз, неможливо. Проте є установи, де загородження дозволенне більше. Наприклад, з міркувань безпеки, вищий паркан встановлюється:

біля хімічних підприємств;

а також – військових об'єктів.

Важлива інформація для власників приватних ділянок