26 октября, 19:46
Насколько высоким может быть забор со стороны улицы

Анастасия Зорик
  • Максимальная высота забора со стороны улицы в Украине – 2,5 метра, а между соседями – 2 метра.
  • Забор, превышающий нормы, невозможно узаконить.

В Украине запрещено устанавливать забор любой высоты. Он должен соответствовать определенным нормам.

Какой высоты должен быть забор возле дома?

Максимально возможная высота забора со стороны улицы – 2,5 метра, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

А вот между соседями заграждение должно быть меньше. Максимальная высота в таком случае – 2 метра.

Прежде чем устанавливать забор, нужно знать об определенных нюансах:

  • загораживать можно исключительно частные домовладения или приусадебные участки;
  • также перед определением высоты и типа забора, необходимо ознакомиться с правилами, которые установил местный совет (эти требования могут устанавливать дополнительные критерии).

Что делать, если забор выше норм?

Если забор выше указанных норм и он мешает соседям, нужно:

  • попробовать изменить его конструкцию;
  • или же полностью заменить его.

Узаконить забор выше установленных норм, по состоянию на сейчас, невозможно. Однако есть учреждения, где заграждение разрешено больше. Например, из соображений безопасности, более высокий забор устанавливается:

  • возле химических предприятий;
  • а также – военных объектов.

Важная информация для владельцев частных участков

  • Согласно ДБН Б.2.2-12:2019, кусты необходимо сажать на расстоянии не менее 1 метра от забора. А вот с деревьями ситуация сложнее, их нужно высаживать на расстоянии как минимум – 4 – 6 метров от забора. Также необходимо учитывать объем кроны.

  • Если ветви ваших деревьев выходят на соседский участок, сосед имеет право их спилить. Однако не все так просто. Прежде чем он самостоятельно осуществит эти изменения, должна быть проведена определенная процедура. В частности, осуществлено неоднократные предупреждения.