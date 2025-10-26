Насколько высоким может быть забор со стороны улицы
- Максимальная высота забора со стороны улицы в Украине – 2,5 метра, а между соседями – 2 метра.
- Забор, превышающий нормы, невозможно узаконить.
В Украине запрещено устанавливать забор любой высоты. Он должен соответствовать определенным нормам.
Какой высоты должен быть забор возле дома?
Максимально возможная высота забора со стороны улицы – 2,5 метра, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.
Читайте также Лучшие дни, чтобы идти на грибы: важно знать один нюанс
А вот между соседями заграждение должно быть меньше. Максимальная высота в таком случае – 2 метра.
Прежде чем устанавливать забор, нужно знать об определенных нюансах:
- загораживать можно исключительно частные домовладения или приусадебные участки;
- также перед определением высоты и типа забора, необходимо ознакомиться с правилами, которые установил местный совет (эти требования могут устанавливать дополнительные критерии).
Что делать, если забор выше норм?
Если забор выше указанных норм и он мешает соседям, нужно:
- попробовать изменить его конструкцию;
- или же полностью заменить его.
Узаконить забор выше установленных норм, по состоянию на сейчас, невозможно. Однако есть учреждения, где заграждение разрешено больше. Например, из соображений безопасности, более высокий забор устанавливается:
- возле химических предприятий;
- а также – военных объектов.
Важная информация для владельцев частных участков
Согласно ДБН Б.2.2-12:2019, кусты необходимо сажать на расстоянии не менее 1 метра от забора. А вот с деревьями ситуация сложнее, их нужно высаживать на расстоянии как минимум – 4 – 6 метров от забора. Также необходимо учитывать объем кроны.
Если ветви ваших деревьев выходят на соседский участок, сосед имеет право их спилить. Однако не все так просто. Прежде чем он самостоятельно осуществит эти изменения, должна быть проведена определенная процедура. В частности, осуществлено неоднократные предупреждения.