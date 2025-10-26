Какое время года лучшее для роста грибов?

Грибы могут расти в течение всего года. Главное, чтобы внешняя среда была благоприятной для этого, рассказал 24 Каналу миколог Остап Богославец.

В то же время, как говорит Остап, найти много грибов можно не только осенью. Например, в Карпатах их достаточно весной.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Морщины (Morchella) и морщинистые шляпки (Verpa) являются весенними грибами. В тех же Карпатах их называют коцюрубками или шушеребками, в зависимости от региона. Есть грибы, которые начинают плодиться позже весной, например трутовик чешуйчатый, или пестряк. Эти грибы растут на лиственных деревьях и образуют довольно большие плодоношения, которые собирают в мае.

Остап отмечает, что для хорошего роста грибов, важно придерживаться такого температурного режима:

во время первичного роста – должна быть температура – 25 – 27 градусов Цельсия;

а когда появилась грибная нить, температуру нужно снизить до – 13 – 16 градусов Цельсия.

Заметьте! Эти правила действуют не для всех. Например, зима богата на зимние опята. Именно эти грибы часто можно встретить на полках супермаркетов.

Что нужно знать, чтобы собрать много грибов сейчас?