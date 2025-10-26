Какой высоты должен быть забор возле дома?

Максимально возможная высота забора со стороны улицы – 2,5 метра, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

А вот между соседями заграждение должно быть меньше. Максимальная высота в таком случае – 2 метра.

Прежде чем устанавливать забор, нужно знать об определенных нюансах:

загораживать можно исключительно частные домовладения или приусадебные участки;

также перед определением высоты и типа забора, необходимо ознакомиться с правилами, которые установил местный совет (эти требования могут устанавливать дополнительные критерии).

Что делать, если забор выше норм?

Если забор выше указанных норм и он мешает соседям, нужно:

попробовать изменить его конструкцию;

или же полностью заменить его.

Узаконить забор выше установленных норм, по состоянию на сейчас, невозможно. Однако есть учреждения, где заграждение разрешено больше. Например, из соображений безопасности, более высокий забор устанавливается:

возле химических предприятий;

а также – военных объектов.

Важная информация для владельцев частных участков