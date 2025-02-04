Борщ буде дорожчим: як змінилися ціни на популярні овочі за тиждень

За останній тиждень в Україні стрімко зросли ціни на популярні овочі. Найдорожчим продуктом у борщовому наборі залишається капуста, яка подорожчала до 40 гривень за кілограм.

Як овочі змінилися в ціні

Загалом тенденція до подорожчання овочів триває, а деякі продукти встановлюють нові цінові рекорди, передає 24 Канал з посиланням на видання EastFruit.

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Які овочі зросли в ціні:

Морква – мінімальна ціна зросла з 25 до 28 гривень за кілограм.

Буряк також додав у вартості – з 14-15 до 15-17 гривень за кілограм.

Кріп і петрушка – тепер їх продають по 200-300 гривень за кілограм (раніше було 180-250 гривень за кілограм та 150-180 гривень за кілограм відповідно).

Які продукти подешевшали:

Тепличні томати подешевшали – з 95-100 до 85-90 гривень за кілограм.

Огірки стали трохи доступнішими – з 95-145 до 85-140 гривень за кілограм.

Салат подешевшав – з 230-250 до 150-230 гривень за кілограм.

Цікаво! З фруктів в Україні найбільше подорожчала хурма – її ціна зросла з 105-115 гривень за кілограм до 155-190 гривень за кілограм. Також зросла вартість бананів – замість 55-60 гривень за кілограм тепер вони коштують 58-68 гривень за кілограм.