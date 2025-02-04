Как овощи изменились в цене

В целом тенденция к подорожанию овощей продолжается, а некоторые продукты устанавливают новые ценовые рекорды, передает 24 Канал со ссылкой на издание EastFruit.

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Какие овощи выросли в цене:

Морковь – минимальная цена выросла с 25 до 28 гривен за килограмм.

Свекла также прибавила в стоимости – с 14-15 до 15-17 гривен за килограмм.

Укроп и петрушка – теперь их продают по 200-300 гривен за килограмм (ранее было 180-250 гривен за килограмм и 150-180 гривен за килограмм соответственно).

Какие продукты подешевели:

Тепличные томаты подешевели – с 95-100 до 85-90 гривен за килограмм.

Огурцы стали немного доступнее – с 95-145 до 85-140 гривен за килограмм.

Салат подешевел – с 230-250 до 150-230 гривен за килограмм.

Интересно! Из фруктов в Украине больше всего подорожала хурма – ее цена выросла с 105-115 гривен за килограмм до 155-190 гривен за килограмм. Также выросла стоимость бананов – вместо 55-60 гривен за килограмм теперь они стоят 58-68 гривен за килограмм.