Гливи, печериці та не лише – прості способи виростити гриби вдома

Вирощування грибів на власній ділянці в Україні перестало бути екзотикою. За допомогою міцелію дачники та фермери можуть культивувати як гливи й печериці, так і окремі лісові види.

Що потрібно для вирощування грибів удома

Про найпростіші способи розповіли в Королівському садівничому товаристві (RHS). Експерти радять господарям використовувати деревину або спеціально підготовлену мульчу.

Дивіться також Новий тренд у садівництві: в Україні з'явився найпівнічніший мигдалевий сад

По-перше, спеціальні пакети з міцелієм

Вони наповнені соломою або тирсою. Уже готові набори можна купити в магазинах, а за бажання – навіть зробити самостійно, використавши відповідний попередньо оброблений органічний субстрат. За достатньої вологості грибниця поступово розростається, а згодом починає приносити врожай.



Вирощування грибів у пакетах / Фото Pexels, ілюстративне

По-друге, колоди для грибів

У деревині висвердлюють отвори, у які вставляють спеціальні брусочки з міцелієм, а потім ці місця герметизують воском, аби захистити від забруднення та сторонніх мікроорганізмів.

По-третє, окрема грядка

Ще один варіант – вирощувати гриби безпосередньо на мульчі. Для цього міцелій змішують із соломою або деревною тріскою та рівномірно розкладають на підготовленій ділянці.

Зауважте, що строки появи врожаю залежать від обраного способу культивування та виду грибів. Найшвидший результат зазвичай дають готові пакети з міцелієм – за сприятливих умов це лише декілька днів. А от висаджена в мульчу або колоду грибниця розвивається значно повільніше й переважно починає плодоносити наступної весни або осені.

Нагадаємо, останніми роками українські аграрії дедалі активніше звертають увагу на нішеві культури, намагаючись диверсифікувати виробництво та знайти нові ринки збуту. Найбільше зростання посівних площ демонструють квасоля, горох та олійна редька.