Чи можна без дозволу пиляти дерево у своєму дворі

Часто дерева, які росли у дворі і всохли від старості чи хвороб люди зрізають на дрова. Однак у деяких випадках необхідно знати, чи можна це робити, не маючи спеціального дозволу.

Чи можна зрубати дерево у своєму дворі

У дворах багатоквартирних будинків пиляти дерева не можна, адже прибудинкова територія – це не приватна власність людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду. Територія навколо таких будинків належить всій громаді.

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Громада натомість зазвичай погоджується, що кожен вільно та безоплатно користується цією територією за умови дотримання Правил благоустрою. Кожна громада розробляє такі правила для себе індивідуально.

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, або якщо навіть ця ділянка не приватизована, але там є будинок чи господарські споруди, тобто земельна ділянка є присадибною буквально – рішення про видалення дерева приймає сам власник. На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці.

Важливо! У такому разі власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом.