Чи мають українські пенсіонери платити земельний податок у 2025 році
- Пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку, але заяву про пільгу треба подавати до 1 травня.
- Розмір ставки земельного податку відрізняється в різних населених пунктах, і в деяких громадах може бути "нульова" ставка.
Податок на землю повинні обов'язково сплачувати землевласники та постійні землекористувачі. Втім, деякі категорії пенсіонерів позбавлені обов'язку його платити.
Які категорії пенсіонерів можуть не платити земельний податок
Адвокатка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.
Читайте також В Україні змінилась вартість землі: скільки коштує гектар у червні
Виняток становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.
Крім того, юристка нагадує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.
Зверніть увагу! За словами Лариси Кісь, у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.
Що робити, щоб отримати пільги
Пільга не надається автоматично. Щоб її оформити, необхідно:
- Звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки
- Подати заяву про надання пільги
- Надати копії: паспорта; ідентифікаційного коду; пенсійного посвідчення; документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою.