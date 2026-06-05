Суборенда землі: коли можна передати пай іншому користувачу без дозволу власника

Передача орендованої земельної ділянки в суборенду є поширеною практикою серед аграріїв, однак така процедура має чіткі законодавчі вимоги. Недотримання встановлених правил може стати підставою для розірвання договору та судових спорів.

Коли земельну ділянку можна передати в суборенду

Українське законодавство дозволяє орендарю передавати земельну ділянку або її частину в суборенду без зміни її цільового призначення, повідомляє "Земельний фонд України". Однак така можливість повинна бути прямо передбачена договором оренди або погоджена власником землі у письмовій формі.

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Якщо право на суборенду не прописане в основному договорі, орендар має звернутися до орендодавця за дозволом. У разі якщо протягом одного місяця власник не надасть письмової відповіді щодо згоди або заперечення, ділянка може бути передана в суборенду.

Водночас для земель сільськогосподарського призначення, які розташовані в одному масиві, закон передбачає окремий механізм. Власники та орендарі можуть обмінюватися правами користування через укладання договорів оренди або суборенди без додаткового погодження з орендодавцем.

На що звернути увагу під час укладання договору

Експерти наголошують, що умови договору суборенди не можуть виходити за межі основного договору оренди або суперечити його положенням. Крім того, строк суборенди не може бути довшим за строк дії оренди.

Важливо також пам'ятати, що після припинення договору оренди автоматично втрачає чинність і договір суборенди. Сам документ підлягає обов'язковій державній реєстрації, а за бажанням сторін може бути додатково посвідчений нотаріусом.

Окремо закон забороняє передавати в суборенду земельні ділянки, на яких розташовані цілісні майнові комплекси державних або комунальних підприємств та установ.

Ще одна важлива норма стосується фінансових умов. Розмір плати за суборенду не може перевищувати орендну плату, визначену основним договором оренди земельної ділянки.

Коли договір суборенди можуть розірвати

Законодавство передбачає, що одностороннє розірвання договору суборенди не допускається, якщо інше прямо не визначене договором або законом. Найчастіше такі угоди припиняються за взаємною згодою сторін.

Якщо ж одна зі сторін не погоджується на розірвання договору, спір може бути вирішений лише в судовому порядку. Суд також має право достроково припинити дію суборенди у разі порушення сторонами своїх обов'язків.

Поширеним прикладом є ситуація, коли орендар передає землю в суборенду без письмової згоди власника, хоча така вимога була передбачена договором оренди. У такому випадку укладений договір суборенди може бути визнаний таким, що порушує законодавство та умови оренди, а отже – підлягати розірванню.

Фахівці наголошують, що отримання необхідних погоджень та належне оформлення документів є запорукою законного користування землею та стабільної роботи агропідприємства.