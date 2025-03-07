Ціни на яйця знову ростуть: скільки коштує десяток у магазинах

Восени 2024 року ціни на яйця в Україні злетіли до рекордних значень майже без істотних причин. Після новорічних свят почалося здешевшання.

Які ціни на яйця в українських магазинах

Наприкінці осені минулого року ціни на яйця доволі швидко і сильно виросли, сягнувши 75 – 80 гривень за десяток, як повідомлялося, через здорожчання кормів та електроенергії, повідомляє 24 Канал. Однак згодом, після розслідування Антимонопольного комітету, ціни почали падати.

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У січні – лютому десяток можна було придбати за 40 – 50 гривень. Однак доволі швидко ціни стали знову зростати, подекуди піднявшись на 10 – 15 гривень.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у популярних супермаркетах України:

Яйця курячі Квочка, 10 штук

Auchan 71,10 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт, 10 штук

Auchan 64,20 гривні;

Novus 68,09 гривні;

Megamarket 72,30 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт, 18 штук

Auchan 119,90 гривні;

Metro 119,90 гривні;

Novus 121,00 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт, 30 штук