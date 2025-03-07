Ціни на яйця знову ростуть: скільки коштує десяток у магазинах
- Ціни на яйця в Україні взимку знизилися, але знову почали зростати, досягаючи 71-72 гривень за десяток у супермаркетах.
- Вартість яєць різниться в залежності від магазину: Auchan, Novus, Megamarket, і Metro мають різні ціни на упаковки різної кількості.
Восени 2024 року ціни на яйця в Україні злетіли до рекордних значень майже без істотних причин. Після новорічних свят почалося здешевшання.
Які ціни на яйця в українських магазинах
Наприкінці осені минулого року ціни на яйця доволі швидко і сильно виросли, сягнувши 75 – 80 гривень за десяток, як повідомлялося, через здорожчання кормів та електроенергії, повідомляє 24 Канал. Однак згодом, після розслідування Антимонопольного комітету, ціни почали падати.
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У січні – лютому десяток можна було придбати за 40 – 50 гривень. Однак доволі швидко ціни стали знову зростати, подекуди піднявшись на 10 – 15 гривень.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у популярних супермаркетах України:
Яйця курячі Квочка, 10 штук
- Auchan 71,10 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт, 10 штук
- Auchan 64,20 гривні;
- Novus 68,09 гривні;
- Megamarket 72,30 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт, 18 штук
- Auchan 119,90 гривні;
- Metro 119,90 гривні;
- Novus 121,00 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт, 30 штук
- Megamarket 213,30 гривні;
- Metro 199,90 гривні.