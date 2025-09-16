Американський Мінсільгосп погіршив прогнози щодо українського соняшника. Виробництво та перероблювання впадуть у найближчі місяці.

Які прогнози щодо виробництва соняшника в Україні?

Міністерство сільського господарства США (USDA) продовжило погіршувати прогноз виробництва соняшнику та продуктів його перероблювання в Україні у 2025/26 маркетинговому році, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані у звіті USDA за вересень.

Читайте також Врожайність катастрофічна: аграрії Херсонщини розпочали збирати соняшник

Зверніть увагу! Так, урожай соняшнику прогнозується на рівні 12,7 мільйона тонн, що на 800 тисяч тонн менше попередньої оцінки. Прогноз експорту олії експерти залишили на рівні 250 тисяч тонн. За оцінкою фахівців, соняшникової олії в Україні у 2024/25 маркетинговому році виготовлять 5,332 мільйона тонн (-300 тисяч тонн), з якої на експорт відправлять 4,875 мільйона тонн (-300 тисяч тонн).

Виробництво шроту становитиме 5,121 мільйона тонн (- 290 тисяч тонн), а експорт прогнозується на рівні 3,5 мільйона тонн (-300 тисяч тонн).

Важливо! Світовий урожай соняшнику експерти прогнозують на рівні 55,27 мільйона тонн (+168 тисяч тонн до прогнозу минулого місяця), виробництво олії — 21,3 мільйона тонн (-54 тисяч тонн), соняшникового шроту — 22,4 мільйона тонн (-100 тисяч тонн).

Аргентина та Канада витісняють Україну з ринку ЄС соняшникового та ріпакового шроту