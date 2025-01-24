Що робити, якщо сусід самовільно захопив вашу ділянку чи її частину

Доволі часто між сусідами трапляються конфлікти через те, що хтось один займає частину чи навіть всю ділянку свого сусіда. Законодавство України передбачає розв'язання цієї ситуації.

Що робити, якщо хтось захопив ділянку

Юрист Максим Боярчуков розповів у коментарі 24 Каналу, що згідно з частиною 1 статті 212 Земельного кодексу України самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам. Відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування землею не передбачено.

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Що таке самовільне заняття ділянки Юрист нагадує, що відповідно до Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом.

Яка відповідальність за захоплення землі

Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду (частина 3 статті 212 ЗК України).

Максим Боярчуков Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Таким чином, якщо сусід самовільно захопив частину вашої ділянки необхідно звернутися зі скаргою до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру або до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для обстеження земельної ділянки та вжиття заходів реагування.

За його словами, якщо в позасудовому порядку сусід відмовляється повернути земельну ділянку варто звернутися за захистом своїх прав до суду. Відповідно до статті 211 ЗК України за самовільне зайняття земельних ділянок громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.