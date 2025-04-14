У Туреччині найсильніше похолодання за понад 10 років: що буде з цінами

У квітні в Туреччині були найсильніші з 2014 року заморозки. Різке похолодання завдало непоправної шкоди значній частині посівів у країні.

Туреччина пережила сильні заморозки

Міністр сільського господарства Туреччини Ібрагім Юмакли повідомив, що Туреччина пережила одні з найсильніших заморозків із 2014 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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За останні три дні в деяких регіонах країни температура опустилася нижче -15 градусів. Юмакли відзначив період з 10 по 12 квітня як найгірший.

У врешті-решт заморозки, сніг і град можуть порушити ланцюжки постачання продовольства, призвести до зростання цін у найближчі місяці, а також утримати інфляцію в Туреччині на високому рівні. Ціни на харчові продукти залишаються ключовим фактором загальної інфляції.

Наразі урядові групи проводять польові оцінки після похолодання. Водночас постраждалим фермерам наказано повідомляти про збитки в місцеві сільськогосподарські управління та страхові компанії.

Важливо! Міністр сільського господарства додав, що Туреччина й надалі надаватиме підтримку виробникам для забезпечення безперервності виробництва та обмеження збитків, але повний масштаб збитків все ще оцінюється.