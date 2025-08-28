Часто українці бажають розпочати свою власну сільськогосподарську справу. Однак не всі знають, як правильно діяти, коли береш землю в оренду.

Як знайти землю для оренди?

Питання оренди землі є дуже актуальним, особливо для тих, хто планує розпочати або розширити свій бізнес у сільському господарстві, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак далеко не кожен знає, як це правильно зробити у 2025 році.

Читайте також Що робити, якщо межі ділянки не збігаються з документами

Земельний ринок активно функціонує, а його процеси стали більш прозорими та зрозумілими. Це дозволяє витрачати мінімум часу на пошук землі.

Державна та комунальна земля: передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу.

передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу. Приватна земля: ви можете знайти пропозиції від приватних власників, зокрема через земельні онлайн-платформи та соціальні мережі.

На що варто звертати увагу під час оформлення договору оренди?

Перевірка ділянки: обов'язково перевірте кадастровий номер, цільове призначення землі та чи немає на ній обтяжень (арештів, іпотек).

обов'язково перевірте кадастровий номер, цільове призначення землі та чи немає на ній обтяжень (арештів, іпотек). Умови договору: Чітко пропишіть термін оренди, розмір орендної плати та порядок її зміни, а також відповідальність сторін. Це допоможе уникнути конфліктів у майбутньому.

Чітко пропишіть термін оренди, розмір орендної плати та порядок її зміни, а також відповідальність сторін. Це допоможе уникнути конфліктів у майбутньому. Реєстрація: Право оренди підлягає обов'язковій державній реєстрації в ДРРП.

Важливо! Фахівці говорять, що оренда землі у 2025 році - це реальний інструмент для ведення бізнесу та розвитку сільського господарства. Головне – діяти обізнано та згідно з законом.