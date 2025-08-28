Як взяти в оренду землю у 2025 році: особливості процедури
- Оренда державної та комунальної землі здійснюється через земельні торги, а приватну землю можна знайти через онлайн-платформи.
- Під час оформлення договору оренди важливо перевірити кадастровий номер, цільове призначення, прописати термін, орендну плату та зареєструвати право оренди в ДРРП.
Часто українці бажають розпочати свою власну сільськогосподарську справу. Однак не всі знають, як правильно діяти, коли береш землю в оренду.
Як знайти землю для оренди?
Питання оренди землі є дуже актуальним, особливо для тих, хто планує розпочати або розширити свій бізнес у сільському господарстві, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак далеко не кожен знає, як це правильно зробити у 2025 році.
Земельний ринок активно функціонує, а його процеси стали більш прозорими та зрозумілими. Це дозволяє витрачати мінімум часу на пошук землі.
- Державна та комунальна земля: передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу.
- Приватна земля: ви можете знайти пропозиції від приватних власників, зокрема через земельні онлайн-платформи та соціальні мережі.
На що варто звертати увагу під час оформлення договору оренди?
- Перевірка ділянки: обов'язково перевірте кадастровий номер, цільове призначення землі та чи немає на ній обтяжень (арештів, іпотек).
- Умови договору: Чітко пропишіть термін оренди, розмір орендної плати та порядок її зміни, а також відповідальність сторін. Це допоможе уникнути конфліктів у майбутньому.
- Реєстрація: Право оренди підлягає обов'язковій державній реєстрації в ДРРП.
Важливо! Фахівці говорять, що оренда землі у 2025 році - це реальний інструмент для ведення бізнесу та розвитку сільського господарства. Головне – діяти обізнано та згідно з законом.