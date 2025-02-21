Чи мають пенсіонери платити податок на землю

Земельний податок є обов'язковим до сплати землевласниками та постійними землекористувачами. Втім, деякі категорії пенсіонерів можуть його не платити.

Хто з пенсіонерів може не платити земельний податок

Адвокатка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.

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Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Виняток становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.

Крім того, юристка нагадує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.

Важливо! За словами Лариси Кісь, у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.