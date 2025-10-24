Чи мають українські пенсіонери платити земельний податок
- Пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку, але потрібно подати заяву на пільгу до 1 травня.
- Для отримання пільги необхідно звернутися до податкового органу з заявою і копіями необхідних документів.
Земельний податок мають обов'язково сплачувати землевласники та постійні землекористувачі. Втім деякі категорії пенсіонерів не мають його платити.
Кому з пенсіонерів можна не платити податок на землю?
Адвокатка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.
Виняток становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.
Крім того, юристка нагадує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.
Важливо! За словами Лариси Кісь, у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.
Яким чином отримати податкові пільги?
Пільга на сплату податку не надається автоматично. Щоб її оформити, необхідно:
- Звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки
- Подати заяву про надання пільги
- Надати копії: паспорта; ідентифікаційного коду; пенсійного посвідчення; документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою.
Хто платить податки під час оренди землі?
Орендар є податковим агентом, який утримує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір з орендної плати і перераховує їх до бюджету.
Фізична особа, яка здає землю в оренду, повинна враховувати, що її дохід підлягає оподаткуванню ПДФО та військовому збору.