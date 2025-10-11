Податок на землю мають сплачувати усі власники землі та постійні землекористувачі. Для кожної земельної ділянки розмір плати нараховується індивідуально, з урахуванням багатьох факторів.

Ким визначається розмір податку та де його перевірити?

Земельний податок є обов'язковим платежем, який нараховують власникам земельних ділянок і земельних паїв, а також постійним землекористувачам, повідомляє 24 Канал. Спеціальні органи контролю нараховують суму плати за землю фізичним особам.

Платникам надходять повідомлення-рішення до 1 липня поточного року, разом з деталями розрахунку суми плати за землю. Сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум, нарахованих фізичним особам податкових зобов'язань з плати за землю, можна переглянути з використанням кваліфікованого електронного підпису в меню "ЕК для громадян" приватної частини Електронного кабінету.

Що, якщо сума не збіглася з розрахованою вами У разі виявлення розбіжностей між даними органів контролю та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, орган контролю проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку.

Орган має надіслати йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим.

Що також впливає на розмір ставки?

Розмір ставки податку, який сплачується за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не повинен бути більшим за 3% від їх нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування – не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше ніж 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

Якщо ділянки розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, але якщо їх нормативна грошова оцінка не проводилася, ставка податку для них встановлюється у такому розмірі:

не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для лісових земель – не більше 0,1% нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Пам'ятайте! Люди з інвалідністю, багатодітні батьки, пенсіонери та ветерани війни та інші категорії звільняються від сплати земельного податку.

