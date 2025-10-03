Який розмір орендної плати?

Юрист Артем Ріпенко у коментарі 24 Каналу розповів, що земельні ділянки із комунальних земель можуть перебувати в оренді юридичних та фізичних осіб. Орендна плата сплачується у грошовій формі.

Читайте також Що можна будувати на власній ділянці без дозволів: види споруд

Фахівець говорить, що відповідно до Земельного кодексу у комунальній власності перебувають:

усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності;

земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування;

землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли у комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону.

Розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної власності визначено Податковим кодексом. За загальним правилом, річний розмір орендного платежу не може бути меншим за розмір земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Артем Ріпенко Партнер, керівник судово-експертної та земельно-правової практики Юридичної Компанії "Де-Юре", адвокат Річний платіж за оренду земельної ділянки комунальної власності не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки (виключенням з цього правила є визначення орендаря на конкурентних засадах, в такому разі розмір може бути збільшено). Податковий кодекс встановлює також виключення для окремих земельних ділянок та суб'єктів.

Таким чином, за словами юриста, конкретний розмір орендної плати за земельну ділянку комунальної власності визначається відповідно до нормативної грошової оцінки земельної ділянки (визначеній у витязі з нормативної грошової оцінки, що надається державним органом по земельних ресурсах та який можливо отримати через портал ДІЯ чи ЦНАП) у вигляді певного відсотка від неї.

Конкретний відсоток визначається у визначених Податковим кодексом граничних межах за рішенням міської, селищної чи сільської ради, яка й приймає рішення про передачі земельної ділянки в оренду, та фіксується у договорі оренди землі,

– додає Артем Ріпенко.

Зверніть увагу! При цьому, в окремих територіальних громадах радами прийнято рішення, що чітко прив'язують тий чи інший відсоток до виду використання земельної ділянки (наприклад, виробництво - 3% від нормативної оцінки, торгівля - 5% тощо), але прийняття таких рішень не передбачено законодавством.

Яка вартість присвоєння кадастровий номер ділянці у жовтні 2025 року?