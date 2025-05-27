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27 травня, 08:00
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Що таке земельний сервітут і як ним скористатися

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Сервітут - це право обмеженого користування чужою земельною ділянкою без передачі права власності, регульоване статтями 98 – 103 Земельного кодексу України.
  • Фермери можуть оформити сервітут для доступу до інфраструктури, прокладення комунікацій або тимчасового доступу, укладаючи договір з власником або через суд.

Доволі часто у земельних відносинах трапляються випадки, коли вкрай необхідно скористатися територією сусідньої ділянки землі. Для цього існує сервітут.

Що таке сервітут і нащо він потрібен

У сільському господарстві бувають ситуації, коли фермеру для доступу до своєї ділянки або для проведення господарських робіт потрібно користуватись частиною чужої землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". У таких випадках на допомогу приходить сервітут – один із важливих інструментів у земельному праві.

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Сервітут – це право обмеженого користування чужою земельною ділянкою для задоволення потреб власника або користувача іншої ділянки. Це не право власності, а лише право проходу, проїзду, прокладання комунікацій тощо. В Україні його передбачають статті 98 – 103 Земельного кодексу України та Цивільний кодекс.

Якими бувають сервітути:

  • Приватний сервітут – встановлюється для задоволення потреб конкретної особи.
  • Публічний сервітут – встановлюється для задоволення потреб громади або держави (наприклад, прохід до водойми або лісу).

Як фермеру скористатись сервітутом та оформити його

Фермер може офіційно оформити право сервітуту у таких випадках:

  • земельна ділянка не має виходу до дороги, води чи іншої інфраструктури;
  • для прокладення трубопроводів, електромереж, іригаційних систем;
  • для проїзду сільгосптехніки через чужу ділянку;
  • для тимчасового доступу під час польових робіт.

Як оформити сервітут:

  • Укласти договір із власником земельної ділянки, через яку буде встановлено сервітут.
  • Нотаріально посвідчити договір.
  • Зареєструвати сервітут у Державному реєстрі речових прав.

У випадку відмови власника сервітут може бути встановлений через суд.

Що ще варто знати

  • Сервітут не передає право власності.
  • Може бути безоплатним або платним (як оренда).
  • Може бути строковим або безстроковим.
  • Має використовуватись лише для визначеної мети.

Сервітут – це зручний та законний механізм, який дозволяє фермерам повноцінно користуватись своїми ділянками, не порушуючи прав сусідів. Правильно оформлений сервітут забезпечує стабільність у землекористуванні, мінімізує конфлікти та підвищує юридичну захищеність агробізнесу.