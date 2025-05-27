Що таке земельний сервітут і як ним скористатися

Доволі часто у земельних відносинах трапляються випадки, коли вкрай необхідно скористатися територією сусідньої ділянки землі. Для цього існує сервітут.

Що таке сервітут і нащо він потрібен

У сільському господарстві бувають ситуації, коли фермеру для доступу до своєї ділянки або для проведення господарських робіт потрібно користуватись частиною чужої землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". У таких випадках на допомогу приходить сервітут – один із важливих інструментів у земельному праві.

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Сервітут – це право обмеженого користування чужою земельною ділянкою для задоволення потреб власника або користувача іншої ділянки. Це не право власності, а лише право проходу, проїзду, прокладання комунікацій тощо. В Україні його передбачають статті 98 – 103 Земельного кодексу України та Цивільний кодекс.

Якими бувають сервітути:

Приватний сервітут – встановлюється для задоволення потреб конкретної особи.

– встановлюється для задоволення потреб конкретної особи. Публічний сервітут – встановлюється для задоволення потреб громади або держави (наприклад, прохід до водойми або лісу).

Як фермеру скористатись сервітутом та оформити його

Фермер може офіційно оформити право сервітуту у таких випадках:

земельна ділянка не має виходу до дороги, води чи іншої інфраструктури;

для прокладення трубопроводів, електромереж, іригаційних систем;

для проїзду сільгосптехніки через чужу ділянку;

для тимчасового доступу під час польових робіт.

Як оформити сервітут:

Укласти договір із власником земельної ділянки, через яку буде встановлено сервітут.

Нотаріально посвідчити договір.

Зареєструвати сервітут у Державному реєстрі речових прав.

У випадку відмови власника сервітут може бути встановлений через суд.

Що ще варто знати

Сервітут не передає право власності.

Може бути безоплатним або платним (як оренда).

Може бути строковим або безстроковим.

Має використовуватись лише для визначеної мети.

Сервітут – це зручний та законний механізм, який дозволяє фермерам повноцінно користуватись своїми ділянками, не порушуючи прав сусідів. Правильно оформлений сервітут забезпечує стабільність у землекористуванні, мінімізує конфлікти та підвищує юридичну захищеність агробізнесу.