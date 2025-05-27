Що таке земельний сервітут і як ним скористатися
- Сервітут - це право обмеженого користування чужою земельною ділянкою без передачі права власності, регульоване статтями 98 – 103 Земельного кодексу України.
- Фермери можуть оформити сервітут для доступу до інфраструктури, прокладення комунікацій або тимчасового доступу, укладаючи договір з власником або через суд.
Доволі часто у земельних відносинах трапляються випадки, коли вкрай необхідно скористатися територією сусідньої ділянки землі. Для цього існує сервітут.
Що таке сервітут і нащо він потрібен
У сільському господарстві бувають ситуації, коли фермеру для доступу до своєї ділянки або для проведення господарських робіт потрібно користуватись частиною чужої землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". У таких випадках на допомогу приходить сервітут – один із важливих інструментів у земельному праві.
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Сервітут – це право обмеженого користування чужою земельною ділянкою для задоволення потреб власника або користувача іншої ділянки. Це не право власності, а лише право проходу, проїзду, прокладання комунікацій тощо. В Україні його передбачають статті 98 – 103 Земельного кодексу України та Цивільний кодекс.
Якими бувають сервітути:
- Приватний сервітут – встановлюється для задоволення потреб конкретної особи.
- Публічний сервітут – встановлюється для задоволення потреб громади або держави (наприклад, прохід до водойми або лісу).
Як фермеру скористатись сервітутом та оформити його
Фермер може офіційно оформити право сервітуту у таких випадках:
- земельна ділянка не має виходу до дороги, води чи іншої інфраструктури;
- для прокладення трубопроводів, електромереж, іригаційних систем;
- для проїзду сільгосптехніки через чужу ділянку;
- для тимчасового доступу під час польових робіт.
Як оформити сервітут:
- Укласти договір із власником земельної ділянки, через яку буде встановлено сервітут.
- Нотаріально посвідчити договір.
- Зареєструвати сервітут у Державному реєстрі речових прав.
У випадку відмови власника сервітут може бути встановлений через суд.
Що ще варто знати
- Сервітут не передає право власності.
- Може бути безоплатним або платним (як оренда).
- Може бути строковим або безстроковим.
- Має використовуватись лише для визначеної мети.
Сервітут – це зручний та законний механізм, який дозволяє фермерам повноцінно користуватись своїми ділянками, не порушуючи прав сусідів. Правильно оформлений сервітут забезпечує стабільність у землекористуванні, мінімізує конфлікти та підвищує юридичну захищеність агробізнесу.