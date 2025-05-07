Небезпека минула: частину чорнобильських сільгоспземель визнали безпечними

Дослідження вчених підтвердили безпечність частини сільськогосподарських угідь чорнобильської зони відчуження. Ефективна доза опромінення для сільськогосподарських працівників значно нижча за національний поріг безпеки України.

Частину сільгоспугідь зони відчуження можна використовувати

Згідно з новим дослідженням, частина українських сільськогосподарських угідь, покинутих після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року, знову придатні для сільського господарства, передає 24 Канал із посиланням на Independent. Після аварії на АЕС величезні території Чорнобильської зони відчуження площею 4200 квадратних кілометрів були визнані небезпечними для ведення сільського господарства.

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Однак зона обов'язкового відселення площею 2000 квадратних кілометрів, яка ніколи не була покинута повністю, є домом для тисяч людей. За роки після катастрофи рівень радіації в регіоні значно знизився через радіоактивний розпад і ерозію поверхневих ґрунтів. Проте зміни класифікації покинутих земель не було з моменту введення критеріїв зонування в 1991 році.

Останніми роками деякі фермери в регіоні взяли справу у свої руки та почали рідкісне сільськогосподарське виробництво. Тепер нове дослідження, опубліковане в Journal of Environmental Radioactivity, підтверджує, що сільськогосподарські культури можна безпечно вирощувати на більшій частині землі.

Дослідники оцінили близько 100 гектарів землі в Житомирській області на рівень забруднення та спрогнозували поглинання радіоактивних речовин звичайними культурами, такими як картопля, зернові, кукурудза та соняшник.

Зверніть увагу! Проаналізувавши зразки ґрунту та вимірявши зовнішнє гамма-випромінювання, вони підтвердили, що ефективна доза опромінення працівників сільського господарства значно нижча за національний поріг безпеки України. Дослідники виявили, що кількість радіації була значно нижчою за рівні фонової радіації, які спостерігаються в усьому світі.

Землі можна використовувати за умови радіаційного контролю

Дослідження показують, що за умови належного моніторингу та дотримання українських правил безпечності харчових продуктів багато сільськогосподарських культур можна безпечно вирощувати в цих раніше заборонених зонах.

З 1986 року було багато дезінформації про радіаційні ризики від Чорнобиля, що негативно вплинуло на людей, які все ще живуть у покинутих районах. Це дослідження є важливим для громад, які постраждали від Чорнобильської катастрофи,

– розповідає провідний автор дослідження Джим Сміт з Університету Портсмута.

Важливо! Нове дослідження описує науковий підхід до оцінки та повернення цінних сільськогосподарських угідь у виробництво. "Йдеться не лише про Чорнобиль. Йдеться про застосування науки та доказів, щоб гарантувати захист людей, водночас гарантуючи, що земля не буде даремно марнуватися", – говорить доктор Сміт. "Розроблені тут методи можна застосувати до інших радіоактивно забруднених ділянок у всьому світі".