Чому американець з українським корінням оселився на Полтавщині: вражаюча історія

Село Крячківка на Полтавщині відоме серед дослідників та виконавців української традиційної музики. Тут утворився ансамбль народної пісні "Древо" з понад 60-річною історією. Голоси "Древа" свого часу вразили Юрка Фединського, який виїхав із США та заснував у Крячківці фестиваль "Древо роду кобзарського".

"Тут є все, що треба, щоб відновити кобзарство в Україні. Ті, кому ця ідея до вподоби, знайдуть шлях, як це зробити. І я хочу їм допомогти", – розповів Фединський.

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Чому Фединський переїхав на Полтавщину

Юрко народився та виріс у США. Там він здобув професійну музичну освіту. Звучання української бандури вперше почув у материній фонотеці (її рід походить з України).

Одразу по приїзді в Україну чоловік навчався музики також і у Львові, а згодом – у Києві. Аж поки не опинився на Полтавщині.

Там він власноруч відбудував стару хату, облаштував майстерню і почав виготовляти українські народні музичні інструменти – торбани та бандури.

В Україні Юрко одружився з Марією, музиканткою з Полтави. У Крячківці вони стали учасниками "Древа" і тривалий час співали разом.

і тривалий час співали разом. Сьогодні подружжя Фединських має вже 2 дітей. А у 2019 році у Крячківці оселився й батько Юрія, Ерик.



Батько Юрій Фединського / Фото Ukraїner, Костянтин Гузенко

Усі разом вони працюють над розбудовою господарства та мріють про розвиток та реалізацію можливостей, які бачать у регіоні та Україні.

"Древо роду кобзарського".

Для всієї об'єднаної народною музикою спільноти Юрко Фединський на власному подвір'ї започаткував міжнародний фестиваль "Древо роду кобзарського".

Фестиваль розпочинався з невеличкого табору для тих, хто хотів би навчитися кобзарства та виготовлення традиційних українських музичних інструментів.

Зверніть увагу! Нині на "Древо роду кобзарського" на Юркове обійстя з'їжджаються десятки людей з усіх куточків України та світу.

Нові контакти до Крячківки привозять учні Юрка Фединського, які гастролюють Китаєм, Індією, Індонезією, Фінляндією та багатьма іншими країнами.



Фестиваль у Крячківці / Фото Ukraїner, Костянтин Гузенко

Одним з таких іноземців, що й собі захотів навчитися виготовляти народні музичні інструменти став Джон Вестморленд з Гельсінкі.

Кобзарі, ці практично шаманські мандрівні музики, існували всюди у світі (чи принаймні його половині) впродовж усієї історії,

– зазначив він.

"Тому я дуже щасливий, що відбувається такий фестиваль, де музиканти, фольклористи та широка публіка сходяться разом і намагаються шанувати свою історію", – додав Джон.

Більше про фестиваль у Крячківці: дивіться у відео Ukraїner