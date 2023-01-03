Американські війська тренуються в Румунії, даючи сигнал Москві, – NYT

Американські війська, а саме 101-а повітряно-десантна дивізія, розташовується в Румунії. Менш ніж за 5 кілометрів від кордону з Україною.

101-ша повітряно-десантна дивізія армії США була розгорнута в Європі вперше за майже 80 років на тлі різкого зростання напруженості між Росією та очолюваним США військовим альянсом НАТО.

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Попередження для Москви

Її місія вважається зразком для американської армії, яка нещодавно відступила від двох десятиліть активних воєн і перейшла в епоху спроб стримувати супротивників – використовуючи демонстрацію сили, а також навчання, поставки зброї та іншу допомогу. Йдеться у матеріалі The New York Times.

Начальник штабу армії США генерал Джеймс Чарльз Макконвіль в одному з інтерв'ю сказав, що війна Росії проти України має глобальні наслідки.

У матеріалі йдеться, що розгортання військ у Румунії є попередженням для Москви, частиною обіцянки президента Байдена захищати "кожний дюйм" території НАТО, не спокушаючи президента Росії до ескалації. Зазначають, що проведення спільних навчань також є способом переконатися, що союзники в Південно-Східній Європі готові утримувати лінію.

Однак наразі не зрозуміло, як довго американські військові перебуватимуть на базі в Румунії. Незабаром Пентагон вирішить, чи зберігати там кількість американських військ і старшого командування.

"Україна – один із найважливіших уроків"

Військові експерти стверджують, що дехто в Конгресі насторожено ставиться щодо постійної підтримки України.

Але прихильники підтримки сильної присутності в Східній Європі вказали на вторгнення Росії в Україну в лютому як на доказ того, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО зробили недостатньо, щоб стримати Москву минулої зими.

"Це один із найважливіших уроків, які ми маємо винести з України", – сказав журналістам Сет Моултон, демократ від Массачусетсу, після повернення з короткої поїздки в Україну на початку грудня.

"Коли ми дивимося на інший сценарій, який може розгортатися, як Україна, в Тихому океані з Китаєм і Тайванем, ми повинні переконатися, що стримування буде успішним", – додав він.

Скільки американських військових перебуває в Румунії

Лише через кілька тижнів після вторгнення Росії дивізія отримала наказ розгорнути близько 4000 солдатів і старших командирів. Вони прибули на авіабазу поблизу румунського прибережного міста Констанца влітку.

Раніше база слугувала сонним форпостом для навчання військ НАТО, включно з кількома сотнями американських солдатів, і була більш відома в армії як проміжна станція з невеликою їдальнею для сил США, які прямують до Афганістану та з нього.

Місія тут дещо відрізняється від місії в інших країнах Європи, де деякі американські війська тренують українські сили щодо передових систем озброєнь, які надсилаються українцям. Командир дивізії генерал-майор Макконвіль сказав, що навчання з іншими солдатами Східної Європи має власну цінність.

Окрім військ у Румунії, генерал Макконвіль також відправив невеликі групи солдатів для тренувань із союзниками по НАТО в Болгарії, Німеччині, Угорщині та Словаччині. Підрозділ пишається тим, що він є найближчим до бойових дій, але він аж ніяк не є найбільшим: офіційні особи сказали, що приблизно 12 000 військовослужбовців першої піхотної дивізії армії, доданої після вторгнення, базуються переважно на заході Польщі та в країнах Балтії.

У рамках військових навчань з американськими та британськими силами румунські війська протягом останніх кількох місяців випробовували ракетні системи залпового вогню HIMARS – ту саму зброю, яка допомогла Україні відштовхнути російські сили до відступу – проти імітованих цілей у Чорному морі. Румунія придбала три ракетні системи декілька років тому, і офіційні особи сказали, що вони все ще перебувають у процесі доставки.

Розглядають різні сценарії війни

Генерал-лейтенант Юліан Берділа, командувач румунськими сухопутними силами, який виступив за розгортання американських військ, сказав, що регіональні чиновники попереджали Захід про "поступові та токсичні" успіхи Росії з того часу, як вона анексувала Крим.

"Ми були дуже уважними до того, що робить Росія, і до яких наслідків це призвело", – заявив генерал Берділа. Про навчання з американськими військами він сказав: "Ми обміркували різні сценарії війни та готові синхронізувати плани під час розмови".

За його словами, кількості та старшого командного рівня американських сил, які зараз перебувають у Румунії, достатньо для "передбачуваного стримування та спільної оборони".

Генерал Макконвіль не хотів прогнозувати, що може зробити адміністрація Байдена в Румунії, але загалом він сказав, що війська на авіабазі "дійсно змінили ситуацію, і я думаю, що ми продовжуватимемо надавати ці можливості, якщо це буде потрібно".

Стримування Росії

Наявність командира дивізії та штабу так близько до кордону з Україною є більш ніж символічним, сказала Бекка Вассер, військовий аналітик Центру нової американської безпеки, дослідницького інституту у Вашингтоні. Це дозволяє швидко приймати рішення про те, де розташувати тисячі військових і озброєння, якщо Росія перекине війну на територію НАТО.

"Те, що ви бачите, вказує на зміну того, як американські військові підходять до позиції та розгортання по всьому світу, оскільки змінилася епоха воєн в Іраку та Афганістані", – сказала Вассер. Вона додала, що "це розгортання є стримуванням".

За словами Вассер, це така ж місія, яку виконували десятки тисяч американських військових, відправлені на бази Центрального командування США у 2020 році, коли на Близькому Сході спалахнула напруженість з Іраном.