Аморальний удар, – Кулеба дорікнув за те, що в Ізраїлі приймають картки "Мир"

У той час як світ запроваджує санкції проти Росії за її варварські звірства в Україні, деякі країнни вважають, що можна зароблять гроші, просочені українською кров'ю.

Так Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України – прокоментував "нове обличчя" україно-ізраїльських відносин.

Сталося це після того, як найбільша авіакомпанія Ізраїлю El Al дозволила оплачувати квитки за допомогою російських карток "Мир".

Так національний авіаперевізник хоче "обходити" санкції проти країни-агресора, додав Кулеба.

Прийом платежів у російській банківській системі "Мир" для обходу санкцій – це аморально і удар по українсько-ізраїльським відносинам,

– написав глава МЗС.

Санкції проти Росії

Внаслідок нападу Росії на Україну, згідно з санкціями, по картках міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, випущених російськими банками, буде недоступна оплата за кордоном. Зокрема і на закордонних інтернет-ресурсах.

Для оплати в інших країнах клієнти зможуть використовувати хіба готівку або картки"Мир" у тих країнах, де вже реалізовано їхній прийом, наприклад, у Туреччині, Вʼєтнамі, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та інших.

Російська Національна система платіжних карток (НСПК) повідомила 6 березня, що росіянам для оплати покупок та зняття готівки за кордоном можна буде оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay (кобейджингова – спільна карта двох платіжних систем).

Читайте текст допису з твітера Кулеби:

While the world sanctions Russia for its barbaric atrocities in Ukraine, some prefer to make money soaked in Ukrainian blood. Here is @EL_AL_ISRAEL accepting payments in Russian banking system 'Mir' designed to evade sanctions. Immoral and a blow to Ukrainian-Israeli relations.

