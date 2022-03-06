Нагадаємо, трохи раніше цього ж дня, 5 березня, ізраїльський прем'єр особисто зустрівся у Кремлі з президентом Росії, щоб обговорити війну в Україні. Але подробиць зустрічі немає.

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Зеленський поговорив із Беннеттом

Ізраїль на пропозицію Володимира Зеленського намагається виступити у ролі посередника у конфлікті між Росією та Україною. Щонайменше – щоб домовитися про припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог,

– коротко відзвітував президент України.

Тим часом 4 березня в Україну прибули ветерани-спецпризначенці з Ізраїлю для того, щоб підтримати нашу державу у війні з країною-агресоркою.

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