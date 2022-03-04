Таку новинку повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він впевнений, що ізраїльські ветерани спецназу одні з найкращих. Бійці також хочуть взяти участь у боротьбі світла проти пітьми.

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Чиновник привітав закордонних бійців коротким "Шаббат Шалом".

Зауважимо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття.

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