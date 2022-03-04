Такую новость сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он уверен, что израильские ветераны спецназа одни из лучших. Бойцы также хотят принять участие в борьбе света против тьмы.

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Чиновник поздравил заграничных бойцов коротким "Шаббат Шалом".

Отметим, в Украине сформировали новое подразделение – Интернациональный легион. 3 марта Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто хочет приобщиться к безопасности в Европе и мире, может приехать и встать плечом к плечу с украинцами против захватчиков 21 века.

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