По данным немецких СМИ, Бундестаг не будет запрещать немцам ехать в Украину на войну. Все желающие могут присоединиться к противостоянию России.

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Германия не будет принципиально препятствовать тем, кто захочет отправиться в Украину и воевать за ее свободу,

– говорится в сообщении.

Заметим, в Украине сформировали новое подразделение – интернациональный легион. Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто хочет приобщиться к безопасности в Европе и мире, может приехать и встать плечом к плечу с украинцами против захватчиков 21 века.

Иностранцы имеют право поступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, также они могут приобщиться к территориальной обороне.

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