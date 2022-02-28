Об этом сообщила заместитель главы украинского Министерства обороны Анна Маляр 28 февраля.

Читайте также Украинцев из французского легиона с полной экипировкой отпустили "в отпуск"

У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима.

– отметила она.

К слову, 27 февраля Алексей Арестович на брифинге заявил, что добровольцев из стран-союзников очень много. По словам советника главы ОП, ситуация такова, что " как бы два легиона не пришлось формировать".

Зеленский призвал присоединяться к защите безопасности в Европе

Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины.

Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков 21 века,

– сказал президент.

Глава государства напомнил, что иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды сил ТрО.