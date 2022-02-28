Про це повідомила заступниця очільника українського Міністерства оборони Ганна Маляр 28 лютого.
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У нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму,
– зазначила вона.
До слова, 27 лютого Олексій Арестович під час брифінгу заявив, що добровольців з країн-союзників дуже багато. За словами радника глави ОП, ситуація така, що "якби два легіони не довелося формувати".
Зеленський закликав долучатися до захисту безпеки в Європі
Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України.
Усі, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття,
– сказав президент.
Глава держави нагадав, що іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав сил ТрО.