Про такі позитивні новини повідомили Сухопутні війська ЗС України.

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А такі чудові місьє з Французького іноземного легіону (українці за походженням), отримають право на відпустку з повним екіпіруванням,

– написали ЗСУ.



Французький іноземний легіон / Фото з фейсбуку

Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. "Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь варвари!" – написали в ЗСУ.

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