О таких положительных новостях сообщили Сухопутные войска ВС Украины.

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А такие замечательные месье из Французского иностранного легиона (украинцы по происхождению) получат право на отпуск с полной экипировкой.

– написали ВСУ.

Французский иностранный легион / Фото из фейсбука

Президент также сообщил, что Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев. "Так что в полку интербандеровцев прибыло. Берегитесь, варвары!" – написали в ВСУ.

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