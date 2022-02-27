Олексій Аресотович заявив, що до України прямує військова допомога з-за кордону.

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Іноземний легіон для допомоги Україні

Зокрема, було сформовано іноземний легіон для добровольців з інших країн, яких "дуже багато".

Якби два легіони не довелося формувати,

– сказав Арестович.

Олексій Арестович, додав, що український супротив стає повномасштабним. Водночас заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк закликав російських солдатів здаватися в полон та переходити на сторону України. Таким чином, вони зможуть врятувати своє життя та не будуть виконувати злочині накази.

Арестович припустив, що аналогічне звернення невдовзі можуть почути й армійці з Білорусі, яких за певними даними підіймають по тривозі. Він додав, що тактичний розклад виглядає наступним чином:

Всі білоруські збройні сили – це 45 тисяч осіб, лише 17 з них здатні виконувати більш-менш виконувати якість завдання. Це крапля в морі.

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