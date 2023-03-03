В Москві задушили одного з творців псевдовакцини "Спутник V"

Росіянина, який винайшов небезпечну для життя вакцинну проти коронавірусу "Спутник V", вбив чоловік, що прийшов до нього в гості. Згодом стало відомо, що він працює у сфері надання сексуальних послуг.

Зауважимо, що ім'я кремлівського науковця – Андрій Ботіков. Про те що його задушив ременем 28-річний чоловік, стало відомо 3 березня з повідомлень у російських ЗМІ, – інформує 24 Канал.

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Відкрито кримінальне провадження

З публікацій у медіа зрозуміло, що вбивство стало через те, що чоловіки між собою посварилися. Також відомо, що вбивця заробляв на життя наданням сексуальних послуг.

Підозрюваного 29-річного чоловіка затримали під час допиту. Той визнав свою провину. Раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин,

– пише одне з російських видань.

Згадаємо, що Ботіков працював старшим науковим співробітником у науково-дослідному центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. У серпні 2020 року ця установа презентувала псевдовакцину проти коронавірусу "Спутник V".

Важливо, що Ботіков є співавтор патенту на так звану вакцину. Він був серед науковців, які отримали від президента Росії Владіміра Путіна нагороду за створення препарату.

Чи є може бути російська "вакцина" проти Covid-19 небезпечною Ефективність "Супутник V" поки ще не визнало Європейське агенство лікарських засобів (EMA). Як не дивно, після початку широкомасштабного вторгнення дослідження препарату було призупинене. Себто "Спутник V" може бути небезпечним для здоров'я через недоведену ефективність.

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