У Британії відправили до в'язниці українця Андрія Мельника, який втік з України у 2029 році, щоб уникнути мобілізації. Його визнали винним у зґвалтуванні жінки.

У квітні 2023 року він ціленаправлено слідував за 18-річною дівчиною – наздогнавши її, він вчинив сексуальне насилля. Напад завдав жертві серйозної травми, яка вплинула на її навчання та життя

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Деталі справи

У Британії у справі про зґвалтування засудили 29-річного українця Андрія Мельника. Згідно з матеріалами справи, 2 квітня 2023 року чоловік рано вранці почав переслідувати 18-річну дівчиною яка поверталася з вечірки на автобусі. Злочинець наздогнав її, а потім притиснув до огорожі та зґвалтував. Зрештою молодій жінці вдалося відштовхнути свого нападника і втекти.

У суді українець визнав свою вину, однак суддя не помʼякшив термін, бо той "зробив це в останній момент. Правоохоронці встановили, що він ціленаправлено йшов за жінкою майже пів кілометра Після скоєння злочину Мельник повернувся на ту ж зупинку, з якої почалося переслідування

Суддя засудив зловмисника його до чотирьох років і шести місяців тюремного увʼязнення.

Українця Андрія Мельника визнали винним у зґвалтуванні дівчини / Surrey Police

Мельника заарештували приблизно через тиждень після скоєння злочину. Тоді ж він заявив правоохоронцям, що жінка нібито перша напала на нього. Однак пізніше аналіз ДНК показав, що українець брехав слідству.

Судді також повідомили, що Мельник жив у Великій Британії у статусі біженця з 2019 року. Він втік від кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу. Суддя натякнув, що після відбуття терміну покарання йому може загрожувати депортація.

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