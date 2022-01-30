Аномалії в легенях, МОЗ змінило карту карантину: новини про коронавірус 30 січня

В Україні традиційно на вихідних зменшилась кількість випадків COVID-19. Це пов'язано з меншою кількістю проведених тестів. Крім того, сповільнились темпи вакцинації. МОЗ оновило карантину карту – зміни відбулись у помаранчевій зоні, вона є наразі найбільшою. У Канаді тривають протести. Вчені пояснили причину задишки після COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні протягом минулої доби, 29 січня, зафіксували 24 508 нових випадків зараження COVID-19. Після триденного зростання показники інфікування пішли на спад. До лікарень госпіталізували 3 692 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 3 145 людей.

Днем раніше Рекордний приріст в Україні, хто потрапляє в лікарні з Омікроном

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 1058;

Вінницька область – 986;

Волинська область – 395;

Дніпропетровська область – 688;

Донецька область – 643;

Житомирська область – 2013;

Закарпатська область – 439;

Запорізька область – 394;

Івано-Франківська область – 1664;

Київська область – 644;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 264;

Львівська область – 3043;

Миколаївська область – 486;

Одеська область – 1175;

Полтавська область – 306;

Рівненська область – 1172;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 884;

Харківська область – 1722;

Херсонська область – 448;

Хмельницька область – 1883;

Черкаська область – 541;

Чернівецька область – 924;

Чернігівська область – 968.

Скільки проведено тестів на коронавірус

Від початку пандемії COVID-19 виявили 4 042 469 випадки зараження. Водночас перемогли смертельну хворобу 3 618 402, а померли від ускладнень – 100 125.

В Україні 29 січня здійснили 112 736 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема 66 908 досліджень методом ПЛР, а 3 322 – методом ІФА та 42 506 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Ба більше, з початку пандемії в Україні провели 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації в Україні сповільнились: за добу 34 тисячі щеплень

Джерело: МОЗ

В Україні упродовж минулої доби, 29 січня, зробили 34 202 щеплення проти коронавірусу. Тоді як, ще 28 січня було здійснено понад 78 тисяч щеплень. Зокрема, першу дозу отримали 12 092 людини, а другу дозу – 11 400. Крім того, додаткову дозу отримали 235 людей, а бустерну – 10 475.

Для імунізації використовували чотири препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 25 953 щеплення,

Sinovac (CoronaVac) – 4 872,

Moderna – 2 697,

AstraZeneca – 680.

Загальні темпи вакцинації

З початку пандемії в Україні зробили понад 30,2 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона. Загалом додаткову дозу отримали 16 597 людей, а бустерну – 333 018.

МОЗ змінило карантину карту: у помаранчеву зону перевели одну область, іншу – вивели

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 30 січня більшість регіонів у помаранчевій зоні карантинних обмежень. Зокрема, 16 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, у жовтій – 8 та найменше у червоній – 2 області.

Важливо! Сьогодні Харківська область, яка ще вчора відповідала показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, перейшла до жовтого.

Натомість у Луганській області навпаки – ситуація погіршилася, тож вона перейшла з жовтої зони до помаранчевої.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 756 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у дев'яти регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення. Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Карантинна карта України / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 30 січня у світі виявили понад 372 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

В Росії рекорд захворюваності на COVID-19

Джерело: СтопКоронавірус РФ

Станом на 30 січня в Росії десятий день поспіль фіксують максимальну кількість випадків COVID-19. Так, за останню добу захворіли понад 121 тисяча людей, лише 24 030 випадків захворювання зафіксували в Москві.

Всього в країні за час пандемії офіційно зареєстровано понад 11 мільйонів випадків захворювання, понад 330 тисяч померлих. Водночас 10 мільйонів людей видужали від коронавірусу.

Нагадаємо, що в Росії повільні темпи вакцинації проти коронавірусу, причина – недовіра до вакцин, адже щеплення у РФ проводять лише вітчизняними препаратами, зокрема "Супутник V", "ЕпіВакКорона".

У світі провели 10 мільярдів COVID-щеплень

Джерело: Bloomberg

У світі станом на 30 січня зробили понад 10,1 мільярда щеплень проти COVID-19. Вакцинація стартувала у 184 країнах, останній добовий показник становить 31,7 мільйона доз.

Лідерами за кількістю введених доз є:

материковий Китай – майже 3 мільярди доз, повністю вакциновано 86,6% населення;

Індія – 1,7 мільярда доз, повністю вакциновано 51% населення;

країни Євросоюзу – 825,6 мільйона доз, повністю вакциновано 71,7% населення;

США – 538 мільйонів доз, повністю вакциновано 63,1% населення;

Бразилія – 360,5 мільйона доз, повністю вакциновано 70,7% населення.

За даними агенції, на 100 людей у всьому світі ввели 128 доз вакцини. Водночас розподіл вакцин між країнами був нерівномірним. Зокрема, регіони з найвищими доходами вакцинують у 10 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

Масові протести в Канаді: Трюдо з сім’єю переїхав у "секретну локацію"

Джерело: CBC

У канадській Оттаві проходять масові протести тих, хто виступають проти карантинних обмежень. На тлі цього Джастін Трюдо із сім'єю залишив свою резиденцію.

Масові протести противників карантинних обмежень проходять на Парламентському пагорбі в Оттаві – приблизно за чотири кілометри від резиденції канадського прем'єр-міністра.

У Канаді проходять масові протести / Фото CBC

Греція продовжує обмеження на в'їзд для іноземних туристів

Джерело: Travel.gov.gr

Влада Греції вирішила продовжити чинні обмеження на в'їзд. Все через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Так, приїжджати до країни, як і раніше, можна лише з негативним результатом ПЛР або експрес-тесту. Це стосується всіх мандрівників, зокрема, вакцинованих. Правила діятимуть щонайменше до 7 лютого 2022 року.

Дослідження про коронавірус

Причина задишки після від COVID-19 – мікроскопічні ушкодження легенів

Джерело: The Guardian

Результати перших етапів дослідження за участю 36 пацієнтів довели ймовірність того, що COVID-19 може спричинити мікроскопічні ушкодження легень, які звичайні тести не здатні виявити.

Задишка є симптомом у більшості пацієнтів з тривалим періодом хвороби, але поки не було зрозуміло, чи це пов'язано з іншими факторами, такими як зміна характеру дихання, втома або щось інше.

Це перше дослідження, яке показало аномалії легенів у людей із тривалим перебігом COVID-19, що скаржаться на задишку. Тобто, що вірус викликає стійкі аномалії у мікроструктурі легень або у легеневій судинній мережі,

– сказала доктора Емілі Фрейзер, авторка дослідження.

Автори наголосили, що потрібно продовжувати роботу, аби зрозуміти, як виявлені відхилення пов'язані з задишкою.

"Кокон вакцинації" – як захистити дітей від коронавірусу

Джерело: CNN

Ізраїльські вчені виявили, що зменшити ризик зараження коронавірусом для нещеплених дітей допомагає вакцинація членів їхньої сім’ї та оточення – це так званий кокон вакцинації.

Діти, які жили в сім’ї з обома вакцинованими батьками, хворіли на COVID-19 на 71% рідше, якщо порівняти із сім'ями, у яких батьки нещеплені.

У період, коли в Ізраїлі поширився штам Дельта, ризик дітей захворіти був менший на 58%.

Зокрема, у сім'ях, де один із батьків вакцинований, діти мали на 26% нижчий ризик зараження коронавірусом, коли домінував варіант Альфа. І відповідно, під час поширення штаму Дельта ризик дітей заразитися був менший на 21%.

Вакцинація батьків забезпечує значний захист для невакцинованих дітей у сім'ї.