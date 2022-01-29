Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зареєстрували 37 351 випадок захворювання на коронавірус. Уже третю добу поспіль в країні фіксують найвищі показники від початку пандемії.

Днем раніше Львів у червоній зоні, як довго перехворілі поширюють вірус

Серед інфікованих багато дітей – 5 341 випадок, захворюваність серед медпрацівників дещо нижча – 806. Відомо, що до лікарень госпіталізували 3 340 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 149 пацієнтів. Натомість видужали – 7 163 людини.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 2418;

Вінницька область – 2100;

Волинська область – 768;

Дніпропетровська область – 1822;

Донецька область – 1430;

Житомирська область – 2214;

Закарпатська область – 876;

Запорізька область – 739;

Івано-Франківська область – 2572;

Київська область – 1227;

Кіровоградська область – 193;

Луганська область – 599;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 686;

Одеська область – 2598;

Полтавська область – 915;

Рівненська область – 1994;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 1487;

Харківська область – 1319;

Херсонська область – 813;

Хмельницька область – 2186;

Черкаська область – 933;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 1084.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки проведено тестів на коронавірус

Вчора в Україні провели 169 998 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема провели 94 294 досліджень методом ПЛР, 7 435 досліджень методом ІФА та 68 269 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 4 017 961 випадок захворювання на коронавірус.

Станом на 29 січня одужали – 3 615 257 людей, з них летальні – 100 031.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Понад 15 мільйонів вакцинованих проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби 28 січня, щеплення проти COVID-19 отримали – 78 564 людини. Зокрема, першу дозу – 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей. Крім того, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.

Для вакцинації використовували чотири препарати:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 58 553 щеплень,

Coronavac – 12 195,

AstraZeneca –1 605,

Moderna – 6 211,

Загальні темпи вакцинації: щеплено 15 306 059 людей, з них отримали першу дозу – 15 306 057 людей, отримали дві дози – 14 600 434 людини.

Водночас отримали додаткову дозу – 16 362 людини, бустерну дозу – 322 543 людини.

Загалом проведено 30 245 396 щеплень.

Миколаївська область стала "помаранчевою"

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинне зонування. Червоними залишаються два регіони, натомість до помаранчевої зони ввійшла Миколаївська область.

За даними МОЗ, на сьогодні в червоній зоні з максимальними карантинними обмеженнями перебувають дві області – Івано-Франківська та Рівненська.

В помаранчевій зоні перебуває 16 регіонів, частина з них вже на межі переходу до червоної.

До помаранчевої зони входять:

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

У жовтій зоні залишаються Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська області.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 709 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у дев'яти регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення. Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Карта карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 29 січня у світі виявили понад 370 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

В Росії пояснили, чому приховують дані про ефективність своїх вакцин

Джерело: Meduza

Російське МОЗ заявило, що не може опублікувати дані клінічних випробувань вакцин проти коронавірусу без згоди розробника, оскільки ця інформація є комерційною таємницею.

Через те, що МОЗ не публікує результати випробувань, на відомство до Генпрокуратури поскаржився депутат Держдуми від КПРФ, заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я Олексій Курінний. Він вважає, що МОЗ приховує "суспільно значущу інформацію, пов'язану зі здоров'ям та життям громадян".

Дані клінічних досліджень мають бути опубліковані. Щобільше, поточну статистику, пов'язану з ефективністю та безпекою вакцини, також не публікують,

– сказав Курінний.

Депутат також повідомив, що "окремого розгляду" потребує вакцина "ЕпіВакКорона". Він зазначив, що центр, що розробив "Вектор", і регулятор, що зареєстрував препарат, не дали "виразної відповіді" на публікації про її неефективність.

Важливо! Жодна з російських вакцин не схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Аби отримати схвалення з боку ВООЗ, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями: про безпеку вакцини; її ефективність; про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам. Росія цього не зробила.

Хто частіше потрапляє до лікарні з Омікроном– вакциновані чи невакциновані

Джерело: CDC

Невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини. Також госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+.

Невакциновані мали вищі ризики госпіталізації / Інфографіка CDC

Дослідники також виявили різницю між показниками госпіталізації серед вакцинованих 2 дозами і зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.

Госпіталізацій було:

у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;

у 8 разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12 – 17 років;

у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;

у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50 – 64 років;

та у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.



Ризики госпіталізації залежно від віку / Інфографіка CDC

Важливо! Серед людей, які зробили 2 щеплення, показник госпіталізацій складає 27 на 100 тисяч. Водночас серед тих, хто отримав третю дозу, цей показник дорівнював 4,8 на 100 тисяч.