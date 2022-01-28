Новини про коронавірус в Україні 28 січня

Новий рекорд нових хворих

Джерело: МОЗ

У четвер в Україні виявили 34 408 нових хворих на коронавірус. Це найвищий показник в країні від початку пандемії.

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Відомо, що серед нових пацієнтів 5 341 дитина та 808 медпрацівників. Тим часом до лікарень госпіталізували 3 342 людини з середнім або важким перебігом хвороби. На жаль, вчора з життя пішли ще 144 хворих. А ось одужали 6 142 людини.

Ситуація в областях

Впродовж четверга найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, а також в Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 2384;

Вінницька область – 1505;

Волинська область – 682;

Дніпропетровська область – 1523;

Донецька область – 1383;

Житомирська область – 1988;

Закарпатська область – 889;

Запорізька область – 644;

Івано-Франківська область – 2807;

Київська область – 1188;

Кіровоградська область – 181;

Луганська область – 557;

Львівська область – 2793;

Миколаївська область – 598;

Одеська область – 2406;

Полтавська область – 1044;

Рівненська область – 1732;

Сумська область – 1689;

Тернопільська область – 1622;

Харківська область – 1317;

Херсонська область – 784;

Хмельницька область – 1865;

Черкаська область – 841;

Чернівецька область – 1088;

Чернігівська область – 898.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тестування населення на коронавірус

Вчора в Україні провели 168 073 тести для виявлення COVID-19. Зокрема провели 91 934 досліджень методом ПЛР, 6 589 досліджень методом ІФА та 69 550 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 17 848 132 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.

Зверніть увагу: станом на ранок 28 січня в Україні зафіксовано 3 980 610 хворих на COVID-19. 3 608 094 з них вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 99 882 українців.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

Кампанія вакцинації проти коронавірусу розпочалась в Україні 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели 30 166 832 щеплення.

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Загалом станом на ранок 28 січня в країні щеплено 15 278 387 людей. 15 278 385 з них отримали щонайменше одну дозу, а ось повний курс вакцинації двома дозами пройшли 14 576 722 людини.

Тим часом додаткову дозу зробили 15 626 українців, а бустерну – 296 099 людей.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 712 092,

Coronavac – 4 908 553,

AstraZeneca – 1 634 245,

Moderna – 1 515 630,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Статистика вакцинації за останню добу

Вчора, 27 січня, проти коронавірусу вакцинували 81 098 людей. 28 185 з них зробили першу дозу, 27 228 – другу, 705 – додаткову, а ще 24 980 – бустерну.

Щеплення проводилось 971 мобільною бригадою з імунізації, у 3 330 пунктах щеплення та у 436 центрах вакцинації.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Чи буде загальнонаціональний локдаун

Джерело: 24 канал

Віктор Ляшко заявив, що загальнонаціонального локдану в Україні не буде, навіть якщо 15 областей будуть червоним. Зокрема через неоднорідну епідситуацію в різних регіонах.

Прогноз коронавірусу в Україні від НАН

Джерело: НАН

З огляду на досвід інших країн, піковий рівень захворюваності варто очікувати через 1 – 3 тижні. Найвищу захворюваність прогнозують на перший тиждень лютого. Так, згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків впродовж тижня 26 січня – 1 лютого в середньому становитиме 29 878 (25 012 – 34 266), а з 2 по 8 лютого – 39 241 (20 596 – 52 651).

Кого частіше госпіталізують в Україні

Джерело: НАН

Частка дітей серед хворих та випадків госпіталізації досягла найвищих значень за весь час пандемії. Ба більше, тепер учнів початкових класів госпіталізують частіше, ніж пенсіонерів.

Умови для скасування в Україні карантину

Джерело: 24 канал

У МОЗ припускають можливість скасування карантину в Україні. Для цього необхідно досягнути високого рівня вакцинації населення.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Пік коронавірусу

Джерело: 24 канал

Попри те, що в Україні вже реєструють рекордну кількість нових хворих на COVID-19, найближчими тижнями захворюваність тільки зростатиме. Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40 – 60 тисяч осіб на добу,

– заявив міністр.

Коли можна зробити бустерну дозу

Джерело: Урядовий портал

Кабінет міністрів України удвічі скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу. Тепер усім охочим її можна зробити вже через 3 місяці після другого щеплення.

Які області можуть потрапити до червоної зони

Джерело: 24 канал

За словами Ляшка, нова хвиля коронавірусу прийшла в Україну два тижні тому. Міністр наголосив, що адаптивний карантин ефективно діє. Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області незабаром можуть стати "червоними".

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Новини про коронавірус у світі 28 січня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 28 січня у світі виявили понад 366 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

COVID-19 дістався однієї з найвіддаленіших країн на планеті

Джерело: Associated Press

На світі залишилось зовсім мало місць, де ще не розповсюдився коронавірус. Тепер він дістався і до одної з найвіддаленіших країн на землі. Мовиться про віддалений тихоокеанський архіпелаг Кірібаті.

Цікавий факт! Архіпелаг відомий тим, що вони перші у світі відзначають Новий рік.

Дослідження коронавірусу

Скільки часу можна носити респіратор

Джерело: MedicalXpress

Експерти зі всього світу повідомляють, що від штаму Омікрон не ефективні звичайні маски, потрібно носити респіратори класу N95. Центри контролю та профілактики захворювань США стверджують, що медичні працівники можуть вдягати маску N95 до п'яти разів. Але експерти кажуть, що звичайна людина може безпечно носити її довше, все залежить від того, як вона використовується.

Чинники, які впливають на постковідний синдром

Джерело: The New York Times

Практично всіх пацієнтів, які страждають від тривалих наслідків коронавірусу, пов'язує мінімум один із чотирьох біологічних чинників: