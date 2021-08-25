Апеляцію варто очікувати, – у "Нафтогазі" відреагували на суд щодо "Північного потоку-2"

Nord Stream 2 AG програла в суді справу щодо звільнення трубопроводу "Північний потік-2" від вимог Газової директиви ЄС. Наразі щодо рішення можна очікувати апеляцію.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. Наразі компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна стати незалежною від "Газпрому".

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"Наскільки я розумію, варто очікувати апеляцію з боку "Газпрому", – зауважила радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук.

За її словами, беручи до уваги рішення судів, зокрема першої інстанції, суду Дюссельдорфа у Німеччині – навряд чи Росія має шанс досягти бажаного. Відповідні рішення свідчать про те, що у Європі є певний підхід до розв'язання суперечок і навряд чи "Північний потік-2" отримає виняток із європейських правил у сфері енергетики.

Заліщук: Добудувати – не означає запустити

Світлана Заліщук пояснила, що ситуація навколо будівництва газогону, тобто чи роботи завершать швидко, чи їх завершили вже – це реальність, яку українська сторона розуміє.

Але запустити – це треба пройти всі етапи сертифікації. Я думаю, що вони заберуть щонайменше місяці. До цього навряд чи я очікую, що "Північний потік-2" може бути запущено,

– заявила радниця голови "Нафтогазу".

Інший важливий фактор стосується геополітики. Нещодавно в Україні відбулася зутріч трьох міністрів енергетики – України, Німеччини та США – у межах яких так само обговорюють підходи щодо забезпечення того, аби "Північний потік-2" не перетворився у зброю та інструмент впливу Володимира Путіна на Україну та Європу.

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Суд щодо "Північного потоку-2" у Німеччині: коротко