Архієпископ РПЦ каже, що ґвалтівник може потрапити в рай, а жертва – в пекло: обурливе відео

Росія не перестає дивувати, але не менше дивують священники РПЦ. Наприклад, один із них вирішив провести урок прощення для жертв зґвалтувань з аргументацією, чому їм нібито загрожує пекло і чому ґвалтівники можуть потрапити в рай.

Здавалося б, це просто чергова маразматична заява якогось невідомого російського священника. Однак його висловлювання мають значно більший підтекст. Відео з "повчаннями" батюшки розлетілося мережею. Що з ним не так – пояснює 24 Канал.

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"Жертва, яка не пробачила – у пекло" і контекст війни в Україні

Архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський РПЦ Пітірим вирішив поміркувати над зґвалтуванням та його наслідками. І не випадково, адже відомо про численні випадки гвалтування російськими загарбниками українських жінок чи навіть дітей, а інколи й чоловіків.

І тут Пітірим вирішив заявити, що жертва мусить пробачити ґвалтівникові, бо інакше вона потрапить в пекло. Тому горе-священник рекомендує жертвам працювати над собою. Та цікаво, що Пітірим виокремлює зґвалтування людей, які були в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння і називає їх "людьми легкої поведінки". Вочевидь, російський архієпископ просто не знає, що вживання людиною алкоголю чи навіть заборонених речовин не дорівнюють згоді на статевий акт.

Та все ж це не головна "мораль" усіх повчань цього батюшки. За його словами, якщо жертва не пробачить ґвалтівнику, то, крім того, що вона постраждала, її ще може чекати інша біда у вигляді пекла. Найгірше у цій ситуації те, що священник почав наводити приклад з біблійного епізоду, де розбійник, розіп'ятий разом з Ісусом Христом покаявся й отримав місце в раю.

У контексті війни і вчинків російських окупантів в Україні, слова Пітірима звучать як "російський солдат може зґвалтувати українку, полякатися і потрапити в рай, а українка, яка не пробачить злочинцю, потрапить у пекло". Ось і вся суть РПЦ та російських "скрєп".

Архієписком Пітірим і його "роздуми" про зґвалтування: дивіться відео





Хоча такі висловлювання є тільки частиною цілої ідеології перекладання відповідальності з ґвалтівника на жертву. Часто можна почути, що нібито людина, яка зазнала насилля, якимось чином "спровокувала" ґвалтівника, але це абсолютно не відповідає дійсності.