"Атака дронів" на Кремль є роботою ФСБ: полковник запасу назвав мету Росії

Росія заявила, що Україна начебто спробувала вдарити дронами по резиденції російського диктатора у Кремлі. Втім аналіз відео з вибухом може вказувати на те, що це була провокація російської сторони.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, є ймовірність, що це були російські партизани, втім весь інцидент схожий на справу рук спецслужб.

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Причина для скасування параду

Росія звинувачує Україну в так звані нічний "атаці безпілотників" на Кремль та замаху на російського диктатора Владіміра Путіна відповідно. В Офісі Президента уже відреагували на цей інцидент, заявивши, що це провокація Росії та Україна не причетна до цього.

Якщо це не перевірка російськими партизанами ППО Кремля, то, найімовірніше, що це провокація. Таким родом провокацій займається ФСБ. Це може бути для того, аби масовано вдарити по Україні чи по деяких точках в Україні та подати це як "велику перемогу та відповідь". Або для того, щоб розв'язати питання відходу від проведення параду,

– припустив Роман Світан.

Російській владі потрібна якась причина для скасування параду до 9 травня в Москві. "Атака безпілотників" якраз може стати нею. Буцімто показавши можливі ризики, парад в столиці скасують, як і в інших містах. Ймовірно, Путіну дуже не хочеться виходити на публіку під удари вже справжніх українських дронів.

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"Надзахищений" Кремль

Російська сторона заявляє про те, що нібито засобами радіолокаційної боротьби було виведено із ладу безпілотники. Але на відео удару видно спалахи та пожежу на куполі Кремля. Крім того, н а записі бачили й двох людей з ліхтариками перед другою атакою.

Це точно не радіоелектронний вплив, воно виявляється інакше. Це вибух самого літального апарату з ініціацією. Швидше за все, була радіоініціація, тобто дрон або був самоконтрольований або під керівництвом телеоператором, який і підірвав його на певній висоті,

– зазначив льотчик-інструктор.

Хтось з російських партизанів, у кого був безпосередній контакт з апаратом, міг вивести його на купол і підірвати на камеру. Але зважаючи на те, що запис відео був дуже гарної якості, то можна заявити, що найімовірніше, це була спецоперація ФСБ.

Цікаво зауважити, що у Росії не врахували того, що постійно заявляли про "надзахищеність" Кремля і 100% роботу ППО там.

"Вони забули про це. Або група, яка не була залучена в ІПСО по ППО, відпрацювала якраз таким апаратом. Занадто постановочні кадри, занадто добре вони відзняті. Всі камери початково були виставлені так, щоб по бісектрисах провести зйомку", – наголосив Світан.

Військовий експерт не виключає, що це справді могли бути російські партизани, які розуміють, де стоять камери. Але версія про роботу ФСБ є найімовірнішою.

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