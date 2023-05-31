Зовсім трішки не дотягнули: під час атаки дронів Путін міг перебувати у резиденції поряд

У ніч на 30 травня Москву та Підмосков'я атакував рій дронів, який міг дістати і самого Путіна. До його другої столичної резиденції залишалося якихось 6 кілометрів, а то й менше.

Саме в "Ново-Огарьово" у час атаки невстановлених дронів перебував російський диктатор, через що російська влада її назвала "замахом" на Путіна. Про це на умовах анонімності повідомив ЗМІ співрозмовник близький до Кремля.

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До Путіна залишалося чуть-чуть

Зокрема, про те, що резиденція Путіна розташовується поблизу збиття безпілотника, стало відомо й з "первинного переліку місць падіння збитих БПЛА біля Підмосков'я", який опублікував депутат Держдуми Олександр Хінштейн. Так, сили ППО Росії збили дрони в селах Ромашково та Роздори, за 10 кілометрів до резиденції. Трапилося це близько 6 ранку.

Для того, щоб лідер країни-терористки не потрапив під удар під час повітряної загрози, його терміново підняла вранці служба безпеки. Цікаво, що про це повідомив й прессекретар Пєсков на брифінгу, коли сказав, що у президента "робочий день зовсім рано розпочався". Однак де саме підірвався з ліжка диктатор він не уточнив.

Однак варто зауважити, що завдяки інформації з геолокацією Волочкової, стало відомо, що деякі дрони були збиті навіть ближче, ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента. Як проаналізувала міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, мовиться про відстань у 6 кілометрів.



Відстань між місцем падіння дрона та резиденцією Путіна / InformNapalm

Ба більше, згідно з картою, яку опублікували самі ж російські ЗМІ, від іншого місця падіння дрона залишалося лише 3 кілометри. Наприклад, на такій відстані від "Ново-Огарьово" розташовується населений пункт Іллінське.



Які населені пункти атакували дрони / Фото росЗМІ

Російському диктатору страшно

Після атаки дронів на Москву та область представники російської влади у публічних коментарях намагалися випромінюють оптимізм. Також, як підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій, Пєсков намагався підкреслювати внутрішній наратив "без паніки” та заявив, що жодних спеціальних звернень Путіна до народу з цього приводу не буде.

Проте Путін таки згодом вийшов до свого населення з заявою. Роботу сил ППО він назвав "задовільним результатом", однак при цьому підкреслив, що ще є над чим працювати.

Він дав команду: "ППО треба ущільнити!" і пояснив це звичним набором набридлої політінформації на тему "Захід обманув Росію". Але при цьому сформулював і дещо нове: "Та територія, яка називається Україною",

– повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

На думку Центру, таке формулювання про "територію" є нічим іншим, як спробою заміщення об’єкта, який лякає. Зокрема, свого часу Путін так само намагався уникати й прізвища "російського опозиціонера" Навального. Ймовірно, така поведінка диктатора пояснюється забобонним уявленням про силу слів.

Відтак така поведінка Путіна може свідчити про його бажання захиститися "від чогось неприємного" та небажання з цим "неприємним" зустрітися. За такими словесними конструкціями диктатор може ховати свій страх перед Україною.