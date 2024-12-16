Сумна символіка в атаці на Грозний

Українська атака на Грозний з ударами по військових об'єктах знову нагадала про те, яким є характер російсько-української війни, коли ураженими можуть бути навіть міста і місця у глибокому тилу противника. Дозвіл на застосування ракетної техніки західного виробництва для ударів вглиб Росії лише підкреслює цю тенденцію.

Що таке чеченізація

Однак разом з цим, коли ми говоримо саме про атаку на столицю Чеченської республіки, варто звернути увагу на політичні тенденції. Вони є дуже важливими у контексті нинішнього характеру російсько-української війни та її майбутнього. Адже чеченізація – це той сценарій, який у Кремлі хотіли підготувати для України для майбутнього російсько-українського співіснування у разі ймовірного замороження війни. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Варто нагадати, що Чеченська республіка була практично єдиним російським регіоном, у якому активно виступали за незалежність і готові були захищати цю ідею зі зброєю в руках. Зараз саме на цій території розташовані військові об'єкти Росії, а влада контролюється силами, які пов'язані з інтересами президента Росії Владіміра Путіна.

Це й була ідея – не просто знищити саму тяглість процесів, пов'язаних з незалежністю Чеченської республіки, а й діяти шляхом фактичного знищення можливостей для її подальшого розвитку як політичного суб'єкта.

Це стосується на тільки Чечні, а й Татарстану – єдиного регіону в Росії, де був повноцінний референдум про державну незалежність. Тоді за державну незалежність Татарстану від Росії проголосувала більшість мешканців цієї республіки. Водночас зараз у Татарстані збирають дрони для потреб російської армії. Ця республіка та її нафтопереробний комплекс допомагають здійсненню агресивних цілей Путіна і продовженню російсько-української війни.

Яке це має відношення до України? Ну, мені здається, що очевидне. Якщо ми уявимо собі, що наступного року чи у майбутньому Путін погодиться на замороження війни, яке не дасть Україні відповідних гарантій безпеки й не створить умов для інвестицій в українську економіку, то може виникнути ситуація набагато небезпечніша з політичного погляду.

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Росія шукатиме шляхи для дестабілізації України й буде робити все можливе й неможливе, щоб результатом цієї політичної дестабілізації став прихід до влади сил, які будуть орієнтовані на співпрацю з Москвою, а Захід звинувачуватимуть у зраді інтересів України та її захисників.

Тут ми підходимо до ще одного сценарію, який був успішно використаний російським керівництвом після війни у 2008 році у Грузії. Від ентузіазму грузинського народу з приводу самостійного курсу держави та її євроатлантичної інтеграції залишилося чимало, але влада у країні контролюється тими силами, які готові до негласної співпраці з Росією і потроху привчають власних громадян, що саме їхні цінності є важливими.

Створюється ідеологічна та цивілізаційна платформи для подальшого співробітництва з Москвою.

Наша найбільша небезпека

Рецепт очевидний:

нав'язування думки населення про неминучу поразку у протистоянні з Росією,

економічне зубожіння територій,

демонстрація того, що без економічної співпраці з Москвою годі й думати про реальне повернення до нормального життя.

Хіба у вас нема знайомих, які вважають, що без відновлення економічної співпраці між Росією та Україною наша економіка ніколи не підійметься навіть у разі закінчення воєнних дій? Можна собі лише уявити скільки таких голосів з'являться після того, як війну заморозять і стане ясно, що західний бізнес, який буде очікувати на якесь усталене вирішення проблеми, не поспішає вкладати гроші в українську економіку, щоб не ризикувати ще однією великою війною.

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У самому ударі по Грозному є своя сумна символіка, про яку нам не варто забувати. Тим більше, що навіть після того, як на фактично зниклій структурі незалежної Чеченської республіки Ічкерія продовжується партизанський рух прихильників іншого варіанту розвитку цих територій.

Коли ми обговорюємо атаку на Грозний, ми маємо пам'ятати, що ударом у відповідь може бути не лише запуск ракет, а й чеченізація українського політичного простору після закінчення російсько-української війни. Це, можливо, наша найбільша небезпека.