Атака "Шахедами" по Хмельниччині: Росія пошкодила споруди Меджибізької фортеці

У ніч проти 19 серпня російські військові атакували Хмельницьку область. Як з'ясувалося, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали споруди Меджибізької фортеці.

Спілкуючись з журналістами, про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж" Олег Погорілець. Він також показав наслідки терористичної атаки.

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Пошкоджений дах Лицарської вежі

За словами Погорільця, близько 03:20 19 серпня вибухова хвиля пошкодила вікна, вибила замки, а також повідчиняла двері. Крім того, пошкоджень зазнав дах на Лицарській – найвищій – вежі, яка сягає 37 метрів у висоту.

Дах на вежі ще потрібно обстежувати, і це мають робити фахівці. Якщо будуть вітри та зливи, то листи на даху вежі можуть відриватися і створювати небезпеку для тих, хто поруч. Затікання води в приміщення теж становить небезпеку,

– наголосив Погорілець.

Директор зауважив, що внаслідок російського обстрілу не постраждали експонати заповідника. Він також додав, що на території фортеці діяла студентська школа лідерства. У ній перебували 300 студентів. Після оголошення повітряної тривоги всі вони відправилися до укриття.

Керівництво заповідника вже сповістило ОВА та поліцію про пошкодження. 21 серпня правоохоронці та спеціальна комісія їх фіксували. Вони оцінювали збитки, яких завдала Росія.

Думаю, що швидше за все, відновлення заповідника відбуватиметься в добрих традиціях нашої роботи з благодійними фондами, які швидко зможуть нам допомогти засклити вікна, відремонтувати двері та провести обстеження покрівлі Лицарської вежі,

– додав директор заповідника "Меджибіж".

Руйнування на території Меджибізької фортеці / Фото Олега Погорільця

У музеї Голодомору – велика тріщина

Також про ситуацію розповів науковий співробітник заповідника "Меджибіж" Євген Нагурний. Він зауважив, що в одній із будівель розташований музей Голодомору. Там внаслідок атаки утворилася велика тріщина на стіні.

Крім того, у Свято-Михайлівській церкві 1586 року, яка на території фортеці, вибило вікна, пошкодило вітражі та вирвало двері.

Звернімо увагу на те, що Меджибізький замок з 2001 року має статус Державного історико-культурного заповідника. А також він є другою за популярністю фортецею на Хмельниччині.