Багато постраждалих, є загиблі, низка руйнувань та пожеж: усе, що відомо про нічну атаку

Вночі 8 листопада Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши для цього дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети. Під атакою була низка міст та областей.

Внаслідок удару багато людей отримали поранення, є пошкодження інфраструктури. Тож 24 Канал розповідає про наслідки атаки на Україну у ніч на 8 листопада.

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Що відомо про нічну атаку

У ніч на 8 листопада ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М", 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, 92 ударними БпЛА типу "Шахед" та дронами невстановленого типу. Крім того, ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківській та Сумській областях.

На тлі того, що атакувати ворог почав ще напередодні, сили протиповітряної оборони працювали з вечора і збили 4 керованих ракети Х-59/Х-69 та 62 дрони-камікадзе. За даними Повітряних сил, 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах.

Таким чином під ворожим ударом опинилися Харків та Запоріжжя, Київська, Хмельницька та Одеська області.

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У кожному регіоні, який постраждав від обстрілу, продовжують працювати рятувальні підрозділи, слідчі групи, психологи. Залучені усі необхідні підрозділи для якнайшвидшої ліквідації наслідків ударів, допомоги цивільним, фіксації чергових російських злочинів.

Наслідки атаки на Україну / Фото ДСНС

Деталі обстрілу Київщини

У Київській області тривога лунала понад 12 годин, там працювала ППО. Станом на ранок внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовані пошкодження 6 приватних будинків у 2 районах. Крім того, пошкоджено 4 вантажівки та 2 легкові авто, а також гаражі.

У 2 районах сталося загоряння трав'яної та лісової підстилки. Також виникла пожежа у приміщенні АЗС, що не працює. Рятувальники оперативно ліквідували усі загоряння. Поранень різних ступенів зазнали 4 людини, які перебували в ушкоджених транспортних засобах.

Під ворожим ударом була Київська область / Фото ДСНС Київщини

Внаслідок атаки на Харків є багато постраждалих

По Харкову російські загарбники завдали авіаційних ударів. Постраждали 25 людей, зокрема дитина. Відомо, що авіабомба влучила у житлову 12-поверхівку у Салтівському районі. Снаряд влучив між першим і другим поверхом. З під'їзду будинку поліцейські та рятувальники евакуювали 30 людей, з них 4 дітей.

Серед поранених у 10 осіб – гостра реакція на стрес. Пʼятьох людей з пораненнями – чотирьох жінок та чоловіка – ушпиталено. Вони мають середній та легкий ступінь ураження кінцівок і обличчя уламками. На місці тривають рятувально-аварійні роботи, шукають людей під завалами.

Також пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро. У центрі міста противник вдарив по відкритій території. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця та житлові будинки.

Крім вищезгаданого, зафіксоване ще одне влучання біля житлової забудови знову в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

Кадри наслідків ворожого удару по місту / Фото Суспільне

На Одещині ворожий обстріл забрав життя людини

Внаслідок російського обстрілу Одеської області загинула людина, ще 9 постраждали. У приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках. Рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях та палаючих автомобілях одного з підприємств.

Відомо, що пошкоджень зазнала також будівля навчального закладу. Психологи надали допомогу 15 громадянам, зокрема, дитині та вагітній жінці. Рятувальники загасили вогонь та обстежили територію, до ліквідації наслідків був залучений і пожежний підрозділ Національної гвардії України.

Наслідки обстрілу Одеської області / Фото Суспільне

"Шахеди" атакували Хмельниччину

Ворог атакував Хмельницьку область ударними БпЛА типу "Шахед". По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Під час атаки противника вдалося збити 2 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна у квартирах житлового двоповерхового будинку. За даними Хмельницької обласної військової адміністрації, пожежу вже вдалося ліквідувати. На щастя, російський злочин не призвів по постраждалих чи поранених.

У Запоріжжі зросла кількість жертв після вчорашнього удару

Напередодні у Запоріжжі внаслідок російської атаки зафіксували п'ять влучань. Під ударом опинилися житлові будинки та медзаклади. В ОВА повідомляли, що на місто росіяни випустили 6 КАБів, один із них влучив в онкологічний диспансер, де було тяжко поранено одного з лікарів.

Станом на ранок кількість загиблих після вчорашнього удару зросла до 8 людей. Травмовані 42 людини, з них 4 дітей. Вдалося врятувати 3 жителів, серед них - 2 дітей. Розгорнуті поліцейські мобільні пункти для прийому заяв від потерпілих.

Подробиці атаки на Сумщину

Вночі та зранку 8 листопада російська армія 11 разів обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 18 вибухів. Ударів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Путивльська, Чернеччинська громади.

У селі Хухра Чернеччинської громади внаслідок обстрілу поранено цивільну особу, пошкоджено приватний будинок. У Гнилиці Миропільської громади пошкоджень зазнали два приватні будинки.

У Краснопіллі внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний житловий будинок, адмінбудівлю, будівлю ТЦ та 5 приватних будинків. У Сумській ОВА зазначали про те, що пошкоджень зазнали 15 багатоквартирних житлових будинків та 20 домогосподарств.